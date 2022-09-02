В городе Ош в этом году более 8 тысяч детей в первый раз пошли в школу

В Оше в этом году более 8 тысяч детей в первый раз пошли в школу.
Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Вице-мэр Сонунбек Жунусбаев посетил школу № 4 и поздравил учащихся, учителей с началом нового учебного года.
«Сегодня в городе общее число учащихся школ составляет порядка 85 тысяч человек. Из них в первый раз идут в школу 8 тысяч 720 учащихся первого класса. Во всех школах до начала учебного года проведены ремонтные работы. Муниципалитет ежегодно проводит системные мероприятия по улучшению материально-технической базы школ, повышению статуса учителя, оказывая педагогам помощь и поддержку. Основная наша задача — работать над повышением качества образования», — отметил он.
В Оше строятся четыре школы, одна из них на стадии завершения, два дополнительных корпуса к школам и три детских сада.
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