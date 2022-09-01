На какие непродовольственные товары цены снизились, рассказал Нацстатком

Как сообщает Национальный статистический комитет, цены на непродовольственные товары в I полугодии 2022 года в целом по республике повысились на 5,1 процента.
Как сообщает Национальный статистический комитет, цены на непродовольственные товары в I полугодии 2022 года в целом по республике повысились на 5,1 процента. Причем максимальное повышение цен на них зафиксировано в городе Бишкеке - на 6,5 процента.
Значительное повышение цен наблюдалось на канцелярские товары - на 14,7 процента, материалы для изготовления одежды - на 14,7 процента, предметы и товары для личного обихода - на 11,9 процента, газеты и периодические издания - на 10,5 процента, предметы домашнего обихода, бытовую технику - на 9,5 процента, фармацевтическую продукцию - на 9,5 процента, материалы для содержания и ремонта жилых помещений - на 7,9 процента, горюче-смазочные материалы - на 5,4 процента, товары и оборудование для отдыха - на 5,3 процента, одежду и обувь - на 5 процентов, а также твердое топливо - на 2 процента.
Наряду с этим цены на газ за этот период снизились на 2,4 процента, покупку автомобилей - на 0,4 процента, ковры и покрытия для пола - на 0,2 процента.
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