ГКНБ: Задержан директор Госпредприятия, который при разработки програмных продуктов по цифровизации присвоил бюджетные средства

Бишкек, "Саясат. kg". В результате бюджету республики был нанесен ущерб в размере 38 млн. 740 тыс. сомов

ГКНБ КР в рамках уголовного дела выявил факты незаконного присвоения бюджетных средств со стороны государственных предприятий, реализующих проекты «Цифровой Кыргызстан 2019-2023».

Установлено, что Правительством Кыргызской Республики в 2020 году государственному предприятию «Соцсервис», ранее входящему в структуру Министерства цифрового развития, были выделены денежные средства в сумме 101 млн. 900 тыс сомов для разработки и внедрения информационных систем для нижеследующих министерств: министерства культуры, информации и туризма, здравоохранения, труда и социального развития КР и образования КР.

В результате преступных действий директора ГП «Соцсервис» и ответственных-должностных лиц указанных министерств, бюджету республики был нанесен ущерб в размере 38 млн. 740 тыс. сомов, при этом запланированные мероприятия в рамках «Цифровизации» до настоящего времени остаются нереализованными.

На основании собранных материалов в рамках досудебного производства в порядке статьи 98 УПК КР, 30 августа 2022 года был задержан и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР бывший директор ГП «Соцсервис» «А.А.Т.», ведется следствие.