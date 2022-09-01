Камчыбека Ташиева критикуют за то, что он хорошо делает свою работу?

Всем этим глава ГКНБ занимался параллельно с решением сложнейших вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности во всех сферах.

26 августа состоялось официальное открытие здания управления ГКНБ по Базар-Коргонскому району. В новом здании предусмотрены все условия для сотрудников, установлено современное оборудование, есть даже тренажерный зал. Раньше сотрудники ведомства размещались в одном из кабинетов Базар-Коргонского райсуда.

Вроде бы, ничего необычного – новые здания для сотрудников спецслужб строят и открывают по всей стране. И тем не менее эта новость стала поводом для очередной порции критики в адрес Камчыбека Ташиева со стороны СМИ, финансируемых западными фондами. Главу ГКНБ обвинили в том, что он, дескать, только тем и занимается, что укрепляет подведомственную ему структуру, в том числе за счет строительства зданий для региональных подразделений спецслужбы.

Это произошло не в первый раз, хотя любому здравомыслящему человеку понятно, что постройка новых зданий для отделов ГКНБ в областях, совершенствование материально-технической базы ведомства – это прямая обязанность председателя ведомства. Так что фактически Ташиева сегодня ругают за то, что он хорошо делает свою работу.

Надо отметить, что Камчыбек Ташиев, встав во главу Государственного комитета национальной безопасности, сразу же озаботился тем, чтобы укрепить спецслужбу, особенно на местах. К тому же он нацелился на перевооружение подчиненной ему силовой структуры. В результате на вооружение Пограничной службы поступили беспилотные летательные аппараты турецкого производства "Байрактар".

Всем этим глава ГКНБ занимался параллельно с решением сложнейших вопросов, связанных с обеспечением национальной безопасности во всех сферах.

ГКНБ беспрестанно борется с коррупционными проявлениями в структурах госуправления. Ведомство едва ли не каждую неделю отчитывается о громких задержаниях. Буквально на днях спецслужба, например, сообщила о задержании гендиректора одной из золоторудных компаний на юге страны за незаконную продажу драгоценного металла. До этого ведомство взяло под стражу сотрудницу одного из региональных ЦОНов, годами бравшую взятки с граждан.

Определенная заслуга главы ГКНБ есть и в том, что на сегодня, как отмечают эксперты ЕЭК, Кыргызстан более чем на 81 процент самообеспечен продовольствием.

В марте он настаивал на том, чтобы за обеспечение продовольственной безопасности была назначена персональная ответственность. В итоге ответственными стали три министра - экономики и коммерции Данияр Амангельдиев, финансов Алмаз Бакетаев и чрезвычайных ситуаций Бообек Ажикеев.

В результате своевременно были приняты меры по недопущению спекуляций товаров первой необходимости. Тогда де в Кыргызстане был создан Антикризисный комитет по оперативному реагированию на социально-экономические вызовы, а также введен временный запрет на экспорт отдельных видов сельскохозяйственных товаров из страны.

Кроме того, председатель ГКНБ на заседании кабмина по антикризисным мерам заявлял, что необходимо усилить контроль границы в Баткенской области. В этой связи он обратился конкретно к руководителям таможенной и налоговой служб, призвав их стать "живым щитом", предотвращающим вывоз продовольствия из страны.

Другой важнейший аспект национальной безопасности, который неусыпно держит под контролем Камчыбек Ташиев, это стабильность на границах. За прошедший год он очень глубоко изучил приграничные проблемы двух государств. Сумел стать специалистом в решении конфликтов, разобрался в тонкостях и хитросплетениях, в частности таджикско-кыргызских взаимоотношений, четко ориентируется в географии конфликта и понимает, где и какие уязвимости существуют.

Отчасти его заслуга есть и в том, что Кыргызстан и Таджикистан за год согласовали более 80 км общих границ (эта информация подтверждена и таджикской стороной). Также стало известно, что до конца года полностью решить вопросы по общей границе намерены Кыргызстан и Узбекистан. Ряд депутатов Жогорку Кенеша сообщили, что представители двух стран пришли к консенсусу по таким спорным участкам как Унгар-Тоо, Чон-Сай и Кемпир-Абад.



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