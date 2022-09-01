В Лесной кодекс Кыргызстана предлагают внести изменения

Министерство сельского хозяйства предлагает пакет изменений в Лесной кодекс страны, принятый в 1999 году.

Уточняется, что 5,61 процента республики покрыто лесами. Более две трети находится на территории Государственного лесного фонда (ГЛФ) и управляется лесной службой при Министерстве сельского хозяйства. На участках, относящихся к ведению ГЛФ, проживает около 200 тысяч человек, а на расстоянии до 5 километров от них — около 1 миллиона, которые тем или иным способом пользуются продуктами леса или участвуют в различных видах лесопользования.

Примерно четвертая часть лесов фонда не управляется органами МСУ, но активно используется местным населением.

Разработчики дополнили Лесной кодекс 15 новыми определениями. В частности, «лесные экосистемные услуги», «охрана леса», «плантация», «лесоразведение». Они используются в практической работе лесного сектора, но из-за того, что не указаны в кодексе, возникают проблемы.

Предлагается вписать в документ экономические категории: «лесные экосистемные услуги» и «платежи за экосистемные услуги», «леса высокой природоохранной ценности». По мнению инициаторов, это улучшит систему управления лесными ресурсами и позволит привести Лесной кодекс в соответствие с международным законодательством, где данные экономические механизмы широко используют.

Пересмотрен правовой статус лесов, Государственного лесного фонда, лесов, находящихся в других категориях.

Вводятся понятие лесокультурного фонда и нормы правового регулирования, позволяющие осуществлять лесопосадки на нелесных землях.

«В Лесном кодексе существует путаница таких понятий, как «лесной фонд» и «Государственный лесной фонд», из-за чего в правоприменительной практике возникает много спорных моментов, которые невозможно разрешить при отсутствии четко установленных границ регулирования», — подчеркивают разработчики.

Предлагается исключить нормы, определяющие обязанности местных государственных администраций.

Будут расписаны функции лесхозов, что устранит конфликт интересов. Пересмотрены положения в отношении категории защитности лесов, определены режимы ведения лесного хозяйства, порядок и условия перевода нелесных земель в лесные, уточнены виды рубок леса (исключена рубка главного пользования. — Прим. 24.kg) для единообразного применения.

Предлагаются нормы Лесного кодекса по установлению ответственности по лесонарушениям, которые приведены в соответствие с положениями принятых недавно Кодекса о проступках и Кодекса о нарушениях. Вводятся мотивационные отчисления из сумм, поступивших от возмещения исков и штрафов для охраняющих леса.



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