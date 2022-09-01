Пункт пропуска «Ак-Жол-автодорожный» приостановит свою работу

Уточняется, что другие пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке границы, функционируют в штатном режиме.



Сегодня в связи с обновлением технической базы единой системы учета внешней миграции (ЕСУВМ) с 15.00 до 18.00 в пункте пропуска «Ак-Жол-автодорожный» будет временно приостановлен пропуск лиц, автомобилей и грузов. Об этом сообщает Погранслужба ГКНБ.

Уточняется, что другие пункты пропуска, расположенные на кыргызско-казахстанском участке границы, функционируют в штатном режиме.

В ведомстве напомнили, что на кыргызско-казахстанском участке государственной границы расположены следующие пункты пропуска: в Чуйской области — «Токмок-автодорожный», «Кен-Булун-автодорожный», «Ак-Тилек-автодорожный», «Чалдыбар-автодорожный»; в Таласской области — «Чон-Капка-автодорожный».

Погранслужба просит граждан, пересекающих госграницу, заранее планировать маршруты движения.



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