Камчыбеку Ташиеву присвоена степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры»

Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.
За особые заслуги перед государством и народом Кыргызстана высшая степень отличия «Кыргыз Республикасынын Баатыры» с вручением особого знака «Ак Шумкар» присвоена заместителю председателя кабинета министров — председателю Государственного комитета национальной безопасности Камчибеку Ташиеву. Об этом сообщила пресс-служба президента КР.
Соответствующий указ подписал глава государства Садыр Жапаров.
Такая же степень отличия присвоена государственным деятелям Апасу Джумагулову, члену Совета аксакалов Организации тюркских государств Медетхану Шеримкулову, советскому партийному деятелю Арстанбеку Дуйшееву, кинорежиссеру, сценаристу Болотбеку Шамшиеву (оба посмертно).
Ссылка: https://24.kg/vlast/243690/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!