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Подробности Общество Просмотров: 22

Полезная информация для "цифровых кочевников" и не только. ЦОП и его услуги

В первом гайде - вся информация о Центре обслуживания предпринимателей (ЦОП). Министерство экономики подготовило подробные инструкции для предпринимателей, а также специалистов из ряда стран ближнего зарубежья, желающих работать в Кыргызстане. В первом гайде - вся информация о Центре обслуживания предпринимателей (ЦОП). URL: https://kaktus.media/466198