Конкурс директоров бишкекских школ. Кто им был и кто стал (таблица)

Всего конкурс проходил в 62 столичных школах, утверждены директора 42 школ. В остальных конкурс пройдет повторно.

Стали известны имена победителей конкурсного отбора на вакантные должности директоров государственных и муниципальных школ Бишкека. Всего конкурс проходил в 62 столичных школах, утверждены директора 42 школ. В остальных конкурс пройдет повторно. Редакция Kaktus.media решила сравнить, кто занимал должность директора до конкурса и кто им стал после. Результаты - в таблице.

Школа Предыдущий директор - Новый директор

БГИ №1 Байматов Нуркалый Байматович - Матканова Нургуль Сыдыкбековна

СОШ №2 Маразыкова Чынара Бейшембаевна - Маразыкова Чынара Бейшембаевна

СОШ №3 Мусиева Гульмира Амантуровна - Казакбаев Азамат Дайырбекович

ШГ №4 Пак Илита Анатольевна - Шонкоева Гулбарчын Темирбековна

СОШ №7 Бердалиев Чолпон Бердалиевич - Повторный конкурс

ШРМ №7 Коодокова Назгуль Айтыкуловна - Коодокова Назгуль Айтыкуловна

СОШ №8 Ем Любовь Михайловна - Повторный конкурс

СОШ №10 Уметалиева Кулжан Давлеткуловна - Повторный конкурс

СОШ №11 Диканбаева Гульнара Нарынбаевна - Повторный конкурс

УВК №12 Павленко Марина Владимировна - Повторный конкурс

ШЛ №13 Красницкая Юлия Александровна - Кадралиева Айнура Капаровна

СОШ №14 Сарыгулова Гульназ Токтогуловна - Казакбаева Алтынкыз Дайырбековна

СОШ №15 Мусуралиева Гулай Байсарыевна - Повторный конкурс

СОШ №16 Суеркулова Марина Шафатовна - Повторный конкурс

СОШ №18 Абжанбекова Аймира Эркиновна - Абжанбекова Аймира Эркиновна

СОШ №19 Курманбаева Гульзат Акматовна - Курманбаева Гульзат Акматовна

УВК №20 Кудайбергенова Чолпон Айдарбековна - Алымкулова Каныкей Законбековна

СОШ №21 Умарова Гайде Дюшебековна - Повторный конкурс

ВШ №22 Сыдыкова Майрам Муратбековна - Повторный конкурс

ШГ №23 Ситоленко Андрей Владимирович - Повторный конкурс

ШГ №24 Абдураимова Анара Хабибовна - Повторный конкурс

УВК №26 Селезнева Елена Борисовна - Повторный конкурс

СОШ №27 Носинова Бермет Шариповна -Алимбекова Анаргуль Исраиловна

ВШ №30 Ералиева Чолпон Карымшаковна - Повторный конкурс

ШГ №31 Омурзакова Тажыбүбү Омурзаковна - Омурзакова Тажыбүбү Омурзаковна

ШГ №33 Сапаралиева Айке Султановна - Повторный конкурс

ВШ №34 Карасартова Гулизат Раимбековна - Повторный конкурс

СОШ №35 Майрыкова Жамиля Шекеновна - Сабыров Руслан Сыдыкович

ШГ №37 Алаева Ольга Владимировна - Алаева Ольга Владимировна

УВК №38 Джумалиева Роза Бусурманкуловна - Садырбаева Джылдыз Алыйнуровна

СОШ №42 Джантаева Гульжан Медербековна - Повторный конкурс

СОШ №43 Алагушова Нурия Турарбековна - Повторный конкурс

СОШ №44 Халилова Флора Байрамовна - Халилова Флора Байрамовна

СОШ №46 Сматова Гульнара Шаршеналиевна - Борбиева Гүлбүбү Советовна

ШГ №48 Роткина Татьяна Юрьевна - Роткина Татьяна Юрьевна

СОШ №49 Молдакунова Роза Асантуровна - Молдакунова Роза Асантуровна

СОШ №51 Мураталиева Суусар Алахуновна - Арзиева Гульнура Бармановна

СОШ №53 Абдыжапарова Жыргал Кадырбековна - Абдыжапарова Жыргал Кадырбековна

СОШ №55 Токтогулова Замира Эрменбековна - Садырова Асель Казыбековна

СОШ №56 Эшимбекова Чолпон Бектургановна - Повторный конкурс

СОШ №59 Ситникова Маргарита Хамзиевна - Сагымбаева Айгуль Керимбаевна

АФМШЛ №61 Низовский Юрий Николаевич - Усекеев Эрмек Жолдошбекович

УВК №62 Актайлакова Гульнара Умерзаковна - Актайлакова Гульнара Умерзаковна

ШГ №63 Давлетова Аида Абубакировна - Тилекеева Венера Жолдошалиевна

ЭЭЛ №65 Солошенко Ольга Владимировна - Солошенко Ольга Владимировна

УВК №66 Якупова Минара Мурзатаевна - Куватбекова Жылдыз Болотбековна

УВК №67 Керимкулова Светлана Мусаевна -Джумалиева Нургуль Оёзбековна

УВК №68 Омурова Канымжан Жусупбековна - Рыспаева Чолпон Курманбековна

УВК №69 Атаева Сайрагуль Токтосуновна - Атаева Сайрагуль Токтосуновна

ШГ №70 Джунушева Чолпон Мелсбековна - Джунушева Чолпон Мелсбековна

ШГ №72 Назаркулова Дамира Алтыбаевна - Назаркулова Дамира Алтыбаевна

СОШ №73 Ниязбеков Раушан Джайлобекович - Молдобек кызы Гулназ

ШЛ №74 Абдуллаева Гульжан Кыдырмышевна - Изатова Айнура Базарбаевна

ШЛ №76 Турдуниязов Аскар Турдуниязович - Байчубакова Гульбара Тулобаевна

СОШ №77 Дооталиева Аида Арыпбековна - Повторный конкурс

СОШ №80 Шукуралиева Салтанат Калыбековна - Шукуралиева Салтанат Калыбековна

СОШ №81 Джамгырчиева Чинара Шаршенакуновна - Атыкулова Эльзат Эсенбековна

СОШ №84 Иманалиева Динара Капашевна - Рысбекова Дилбара Акжоловна

СОШ №87 Исанова Жаныл Муталиповна - Абдыразакова Асел Алманбетовна

СОШ №88 Садырбаева Анаркул Анатаевна - Карасартова Гулизат

СОШ №90 Кулушева Джамиля Султанбековна - Султанова Элмира Кыдырмаевна





URL: https://kaktus.media/466192