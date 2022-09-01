Конкурс директоров бишкекских школ. Кто им был и кто стал (таблица)

Всего конкурс проходил в 62 столичных школах, утверждены директора 42 школ. В остальных конкурс пройдет повторно.
Стали известны имена победителей конкурсного отбора на вакантные должности директоров государственных и муниципальных школ Бишкека. Всего конкурс проходил в 62 столичных школах, утверждены директора 42 школ. В остальных конкурс пройдет повторно. Редакция Kaktus.media решила сравнить, кто занимал должность директора до конкурса и кто им стал после. Результаты - в таблице.
Школа Предыдущий директор - Новый директор
БГИ №1 Байматов Нуркалый Байматович - Матканова Нургуль Сыдыкбековна
СОШ №2 Маразыкова Чынара Бейшембаевна - Маразыкова Чынара Бейшембаевна
СОШ №3 Мусиева Гульмира Амантуровна - Казакбаев Азамат Дайырбекович
ШГ №4 Пак Илита Анатольевна - Шонкоева Гулбарчын Темирбековна
СОШ №7 Бердалиев Чолпон Бердалиевич - Повторный конкурс
ШРМ №7 Коодокова Назгуль Айтыкуловна - Коодокова Назгуль Айтыкуловна
СОШ №8 Ем Любовь Михайловна - Повторный конкурс
СОШ №10 Уметалиева Кулжан Давлеткуловна - Повторный конкурс
СОШ №11 Диканбаева Гульнара Нарынбаевна - Повторный конкурс
УВК №12 Павленко Марина Владимировна - Повторный конкурс
ШЛ №13 Красницкая Юлия Александровна - Кадралиева Айнура Капаровна
СОШ №14 Сарыгулова Гульназ Токтогуловна - Казакбаева Алтынкыз Дайырбековна
СОШ №15 Мусуралиева Гулай Байсарыевна - Повторный конкурс
СОШ №16 Суеркулова Марина Шафатовна - Повторный конкурс
СОШ №18 Абжанбекова Аймира Эркиновна - Абжанбекова Аймира Эркиновна
СОШ №19 Курманбаева Гульзат Акматовна - Курманбаева Гульзат Акматовна
УВК №20 Кудайбергенова Чолпон Айдарбековна - Алымкулова Каныкей Законбековна
СОШ №21 Умарова Гайде Дюшебековна - Повторный конкурс
ВШ №22 Сыдыкова Майрам Муратбековна - Повторный конкурс
ШГ №23 Ситоленко Андрей Владимирович - Повторный конкурс
ШГ №24 Абдураимова Анара Хабибовна - Повторный конкурс
УВК №26 Селезнева Елена Борисовна - Повторный конкурс
СОШ №27 Носинова Бермет Шариповна -Алимбекова Анаргуль Исраиловна
ВШ №30 Ералиева Чолпон Карымшаковна - Повторный конкурс
ШГ №31 Омурзакова Тажыбүбү Омурзаковна - Омурзакова Тажыбүбү Омурзаковна
ШГ №33 Сапаралиева Айке Султановна - Повторный конкурс
ВШ №34 Карасартова Гулизат Раимбековна - Повторный конкурс
СОШ №35 Майрыкова Жамиля Шекеновна - Сабыров Руслан Сыдыкович
ШГ №37 Алаева Ольга Владимировна - Алаева Ольга Владимировна
УВК №38 Джумалиева Роза Бусурманкуловна - Садырбаева Джылдыз Алыйнуровна
СОШ №42 Джантаева Гульжан Медербековна - Повторный конкурс
СОШ №43 Алагушова Нурия Турарбековна - Повторный конкурс
СОШ №44 Халилова Флора Байрамовна - Халилова Флора Байрамовна
СОШ №46 Сматова Гульнара Шаршеналиевна - Борбиева Гүлбүбү Советовна
ШГ №48 Роткина Татьяна Юрьевна - Роткина Татьяна Юрьевна
СОШ №49 Молдакунова Роза Асантуровна - Молдакунова Роза Асантуровна
СОШ №51 Мураталиева Суусар Алахуновна - Арзиева Гульнура Бармановна
СОШ №53 Абдыжапарова Жыргал Кадырбековна - Абдыжапарова Жыргал Кадырбековна
СОШ №55 Токтогулова Замира Эрменбековна - Садырова Асель Казыбековна
СОШ №56 Эшимбекова Чолпон Бектургановна - Повторный конкурс
СОШ №59 Ситникова Маргарита Хамзиевна - Сагымбаева Айгуль Керимбаевна
АФМШЛ №61 Низовский Юрий Николаевич - Усекеев Эрмек Жолдошбекович
УВК №62 Актайлакова Гульнара Умерзаковна - Актайлакова Гульнара Умерзаковна
ШГ №63 Давлетова Аида Абубакировна - Тилекеева Венера Жолдошалиевна
ЭЭЛ №65 Солошенко Ольга Владимировна - Солошенко Ольга Владимировна
УВК №66 Якупова Минара Мурзатаевна - Куватбекова Жылдыз Болотбековна
УВК №67 Керимкулова Светлана Мусаевна -Джумалиева Нургуль Оёзбековна
УВК №68 Омурова Канымжан Жусупбековна - Рыспаева Чолпон Курманбековна
УВК №69 Атаева Сайрагуль Токтосуновна - Атаева Сайрагуль Токтосуновна
ШГ №70 Джунушева Чолпон Мелсбековна - Джунушева Чолпон Мелсбековна
ШГ №72 Назаркулова Дамира Алтыбаевна - Назаркулова Дамира Алтыбаевна
СОШ №73 Ниязбеков Раушан Джайлобекович - Молдобек кызы Гулназ
ШЛ №74 Абдуллаева Гульжан Кыдырмышевна - Изатова Айнура Базарбаевна
ШЛ №76 Турдуниязов Аскар Турдуниязович - Байчубакова Гульбара Тулобаевна
СОШ №77 Дооталиева Аида Арыпбековна - Повторный конкурс
СОШ №80 Шукуралиева Салтанат Калыбековна - Шукуралиева Салтанат Калыбековна
СОШ №81 Джамгырчиева Чинара Шаршенакуновна - Атыкулова Эльзат Эсенбековна
СОШ №84 Иманалиева Динара Капашевна - Рысбекова Дилбара Акжоловна
СОШ №87 Исанова Жаныл Муталиповна - Абдыразакова Асел Алманбетовна
СОШ №88 Садырбаева Анаркул Анатаевна - Карасартова Гулизат
СОШ №90 Кулушева Джамиля Султанбековна - Султанова Элмира Кыдырмаевна
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