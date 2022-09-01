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Конкурс директоров бишкекских школ. Кто им был и кто стал (таблица)

Всего конкурс проходил в 62 столичных школах, утверждены директора 42 школ. В остальных конкурс пройдет повторно.

Стали известны имена победителей конкурсного отбора на вакантные должности директоров государственных и муниципальных школ Бишкека. Всего конкурс проходил в 62 столичных школах, утверждены директора 42 школ. В остальных конкурс пройдет повторно. Редакция Kaktus.media решила сравнить, кто занимал должность директора до конкурса и кто им стал после. Результаты - в таблице.

Школа    Предыдущий директор  -  Новый директор
БГИ №1    Байматов Нуркалый Байматович   - Матканова Нургуль Сыдыкбековна
СОШ №2    Маразыкова Чынара Бейшембаевна   - Маразыкова Чынара Бейшембаевна
СОШ №3    Мусиева Гульмира Амантуровна -   Казакбаев Азамат Дайырбекович
ШГ №4    Пак Илита Анатольевна   - Шонкоева Гулбарчын Темирбековна
СОШ №7    Бердалиев Чолпон Бердалиевич  -  Повторный конкурс
ШРМ №7    Коодокова Назгуль Айтыкуловна  -  Коодокова Назгуль Айтыкуловна
СОШ №8    Ем Любовь Михайловна   - Повторный конкурс
СОШ №10    Уметалиева Кулжан Давлеткуловна   - Повторный конкурс
СОШ №11    Диканбаева Гульнара Нарынбаевна -   Повторный конкурс
УВК №12    Павленко Марина Владимировна -   Повторный конкурс
ШЛ №13    Красницкая Юлия Александровна  -  Кадралиева Айнура Капаровна
СОШ №14    Сарыгулова Гульназ Токтогуловна  -  Казакбаева Алтынкыз Дайырбековна
СОШ №15    Мусуралиева Гулай Байсарыевна -   Повторный конкурс
СОШ №16    Суеркулова Марина Шафатовна  -  Повторный конкурс
СОШ №18    Абжанбекова Аймира Эркиновна -   Абжанбекова Аймира Эркиновна
СОШ №19    Курманбаева Гульзат Акматовна  -  Курманбаева Гульзат Акматовна
УВК №20    Кудайбергенова Чолпон Айдарбековна   - Алымкулова Каныкей Законбековна
СОШ №21    Умарова Гайде Дюшебековна  -  Повторный конкурс
ВШ №22    Сыдыкова Майрам Муратбековна  -  Повторный конкурс
ШГ №23    Ситоленко Андрей Владимирович -   Повторный конкурс
ШГ №24    Абдураимова Анара Хабибовна  -  Повторный конкурс
УВК №26    Селезнева Елена Борисовна  -  Повторный конкурс
СОШ №27    Носинова Бермет Шариповна    -Алимбекова Анаргуль Исраиловна
ВШ №30    Ералиева Чолпон Карымшаковна   - Повторный конкурс
ШГ №31    Омурзакова Тажыбүбү Омурзаковна  -  Омурзакова Тажыбүбү Омурзаковна
ШГ №33    Сапаралиева Айке Султановна  -  Повторный конкурс
ВШ №34    Карасартова Гулизат Раимбековна  -  Повторный конкурс
СОШ №35    Майрыкова Жамиля Шекеновна  -  Сабыров Руслан Сыдыкович
ШГ №37    Алаева Ольга Владимировна -   Алаева Ольга Владимировна
УВК №38    Джумалиева Роза Бусурманкуловна  -  Садырбаева Джылдыз Алыйнуровна
СОШ №42    Джантаева Гульжан Медербековна  -  Повторный конкурс
СОШ №43    Алагушова Нурия Турарбековна  -  Повторный конкурс
СОШ №44    Халилова Флора Байрамовна  -  Халилова Флора Байрамовна
СОШ №46    Сматова Гульнара Шаршеналиевна  -  Борбиева Гүлбүбү Советовна
ШГ №48    Роткина Татьяна Юрьевна  -  Роткина Татьяна Юрьевна
СОШ №49    Молдакунова Роза Асантуровна  -  Молдакунова Роза Асантуровна
СОШ №51    Мураталиева Суусар Алахуновна  -  Арзиева Гульнура Бармановна
СОШ №53    Абдыжапарова Жыргал Кадырбековна  -  Абдыжапарова Жыргал Кадырбековна
СОШ №55    Токтогулова Замира Эрменбековна  -  Садырова Асель Казыбековна
СОШ №56    Эшимбекова Чолпон Бектургановна -   Повторный конкурс
СОШ №59    Ситникова Маргарита Хамзиевна -   Сагымбаева Айгуль Керимбаевна
АФМШЛ №61    Низовский Юрий Николаевич  -  Усекеев Эрмек Жолдошбекович
УВК №62    Актайлакова Гульнара Умерзаковна  -  Актайлакова Гульнара Умерзаковна
ШГ №63    Давлетова Аида Абубакировна  -  Тилекеева Венера Жолдошалиевна
ЭЭЛ №65    Солошенко Ольга Владимировна   - Солошенко Ольга Владимировна
УВК №66    Якупова Минара Мурзатаевна   - Куватбекова Жылдыз Болотбековна
УВК №67    Керимкулова Светлана Мусаевна    -Джумалиева Нургуль Оёзбековна
УВК №68    Омурова Канымжан Жусупбековна   - Рыспаева Чолпон Курманбековна
УВК №69    Атаева Сайрагуль Токтосуновна -   Атаева Сайрагуль Токтосуновна
ШГ №70    Джунушева Чолпон Мелсбековна  -  Джунушева Чолпон Мелсбековна
ШГ №72    Назаркулова Дамира Алтыбаевна -   Назаркулова Дамира Алтыбаевна
СОШ №73    Ниязбеков Раушан Джайлобекович  -  Молдобек кызы Гулназ
ШЛ №74    Абдуллаева Гульжан Кыдырмышевна  -  Изатова Айнура Базарбаевна
ШЛ №76    Турдуниязов Аскар Турдуниязович  -  Байчубакова Гульбара Тулобаевна
СОШ №77    Дооталиева Аида Арыпбековна  -  Повторный конкурс
СОШ №80    Шукуралиева Салтанат Калыбековна  -  Шукуралиева Салтанат Калыбековна
СОШ №81    Джамгырчиева Чинара Шаршенакуновна  -  Атыкулова Эльзат Эсенбековна
СОШ №84    Иманалиева Динара Капашевна  -  Рысбекова Дилбара Акжоловна
СОШ №87    Исанова Жаныл Муталиповна  -  Абдыразакова Асел Алманбетовна
СОШ №88    Садырбаева Анаркул Анатаевна  -  Карасартова Гулизат
СОШ №90    Кулушева Джамиля Султанбековна  -  Султанова Элмира Кыдырмаевна
 

 
URL: https://kaktus.media/466192

           

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