"Учителя готовы отдать свою душу". Садыр Жапаров поздравил кыргызстанцев с Днем знаний

Президент Садыр Жапаров сегодня, 1 сентября, поздравил кыргызстанцев с началом нового учебного года и Днем знаний.

Об этом сообщает пресс-служба

Kaktus.media публикует текст поздравления полностью:

"Уважаемые учителя!

Дорогие школьники и студенты!

Уважаемые родители!

Поздравляю вас с 1 сентября - с началом нового учебного года и Днем знаний.

В этот день ученики, учителя, родители ставят перед собой светлую цель на будущее, у них рождаются особенные чувства, зажигается огонь надежд и желаний. 1 сентября – радостный день, который особенно запомнится школьникам. Потому как в этот день все учебные заведения республики широко открывают свои двери и встречают обучающихся с распростертыми объятиями.

Согласно поговорке "Знания – дорога в светлое будущее", необходимо создать все условия для получения каждым ребенком, переступившего порог образовательного учреждения, достойного образования и правильного воспитания. Ведь образованная молодежь – это будущее государства, основа нации, богатство страны.

В эпоху глобализации качественное образование стало самой надежной основой устойчивого развития. Государство делает упор на развитие системы образования страны, постепенно интегрируя ее в мировое образовательное пространство. Мы стремимся повысить конкурентоспособность страны в сфере образования за счет обновления методов обучения.

С этими благородными целями руководство страны создает необходимые условия для развития и совершенствования преподавания в каждом учебном заведении.

Я думаю, что учителя готовы отдать свою душу, все свои знания и время на подготовку образованной молодежи для общества. И каждый родитель должен помнить, что, активно участвуя в воспитании и обучении своих детей, находясь в тесном контакте со школой, можно внести весомый вклад в развитие молодежи, таким образом продвигая государство вперед.

Дорогие ученики и студенты!

От ответственности каждого из вас зависит светлое будущее Кыргызстана и народа страны. Получение вами достойного воспитания и глубоких знаний станет большим вкладом в будущее государства. Только хорошо воспитанная и образованная молодежь может поставить перед собой конкретную цель, что поможет им найти надежный путь в жизни и свое достойное место в обществе. Я твердо верю, что вы станете одними тех наших сыновей и дочерей, которые поверят в будущее Кыргызстана и внесут свой вклад в развитие Отечества!

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю с Днем знаний и началом нового учебного года!

Пусть будет благостным дорога к знаниям наших детей, впервые переступающих порог школы!

Пословица гласит "Человек без цели - словно птица без крыльев". Пусть сбудутся надежды и мечты каждого ученика, который говорит: "Надеюсь, я найду свое место в жизни", каждого учителя, который думает: "Я хочу, чтобы ученик, получивший от меня воспитание и знания, служил во благо людей", и каждого родителя, который верит, что его ребенок достойно послужит своей стране!

Желаю всем вам крепкого здоровья, твердой воли, высокой цели во имя страны и неустанного труда".



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