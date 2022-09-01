На джайлоо Чункурчак состоялась церемония поднятия государственного флага

Главу государства встретила Рота почетного караула.
Сегодня, 31 августа, на джайлоо Чункурчак Аламудунского района Чуйской области с участием президента Кыргызской Республики Садыра Жапарова состоялась торжественная церемония поднятия государственного флага по случаю Дня независимости страны.
Главу государства встретила Рота почетного караула.
Под исполнение Гимна на 31-метровый флагшток подняли государственный флаг Кыргызстана, символизирующий 31-ю годовщину независимости страны.
Затем президент Садыр Жапаров выступил с речью, поздравив граждан страны с этим праздником.
В мероприятии приняли участие высшее руководство страны, экс-президенты Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков, общественные деятели, главы дипломатических миссий иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Кыргызстане, представители гражданского общества и др.
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