Видео - Изнасилование 13-летней. Защитник и родители пострадавшей согласны с приговором суда

Правовая клиника "Адилет" сразу же взялась за это дело, потерпевшей начали предоставлять адвокатскую защиту.
Адвокат правовой клиники "Адилет" Тимур Султанов, представлявший в суде интересы 13-летней девочки, подвергшейся насилию со стороны милиционеров, рассказал, что с приговором суда согласен и он, и его подзащитные.
По словам адвоката, родители потерпевшей девочки обратились за юридической помощью, когда это дело находилось на стадии судебного разбирательства. Правовая клиника "Адилет" сразу же взялась за это дело, потерпевшей начали предоставлять адвокатскую защиту. В ходе судебных прений адвокат Тимур Султанов просил для обвиняемых максимальное наказание, предусмотренное в санкциях предъявленных обвинений. И сегодняшний приговор устроил родителей пострадавшей девочки.
Напомним, сегодня, 30 августа, судья Азиз Эшалиев признал подсудимых виновными. Ранее судимого 41-летнего грузчика рынка "Дордой" приговорили к 10 годам тюрьмы, 39-летнего инспектора отдела по работе с несовершеннолетними Ленинского РУВД Д. К. и 34-летнего участкового милиционера Свердловского РУВД лейтенанта милиции А. Э. - к 15 годам лишения свободы каждого. Помимо этого, в качестве возмещения морального ущерба с каждого осужденного взыскали по 100 тыс. сомов.
URL: https://kaktus.media/466148
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!