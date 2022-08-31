Видео - Изнасилование 13-летней. Защитник и родители пострадавшей согласны с приговором суда

Правовая клиника "Адилет" сразу же взялась за это дело, потерпевшей начали предоставлять адвокатскую защиту.



Адвокат правовой клиники "Адилет" Тимур Султанов, представлявший в суде интересы 13-летней девочки, подвергшейся насилию со стороны милиционеров, рассказал, что с приговором суда согласен и он, и его подзащитные.

По словам адвоката, родители потерпевшей девочки обратились за юридической помощью, когда это дело находилось на стадии судебного разбирательства. Правовая клиника "Адилет" сразу же взялась за это дело, потерпевшей начали предоставлять адвокатскую защиту. В ходе судебных прений адвокат Тимур Султанов просил для обвиняемых максимальное наказание, предусмотренное в санкциях предъявленных обвинений. И сегодняшний приговор устроил родителей пострадавшей девочки.

Напомним, сегодня, 30 августа, судья Азиз Эшалиев признал подсудимых виновными. Ранее судимого 41-летнего грузчика рынка "Дордой" приговорили к 10 годам тюрьмы, 39-летнего инспектора отдела по работе с несовершеннолетними Ленинского РУВД Д. К. и 34-летнего участкового милиционера Свердловского РУВД лейтенанта милиции А. Э. - к 15 годам лишения свободы каждого. Помимо этого, в качестве возмещения морального ущерба с каждого осужденного взыскали по 100 тыс. сомов.



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