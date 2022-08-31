"38 лет назад болел за "Алгу". Речь Садыра Жапарова перед матчем легенд

Наряду с другими отраслями страны спортивная сфера получила поддержку государства, что уже начало давать результаты.



"Отрадно, что, имея свою историю государственности, у нас есть своя история отечественного футбола, которая перешагнула столетний рубеж", - сказал президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 августа, открывая дружественный футбольный матч между сборной ветеранов кыргызского футбола и сборной ветеранов футбола стран СНГ, посвященный 31-й годовщине независимости Кыргызстана.

Садыр Жапаров отметил, что Кыргызстан пережил много взлетов и падений после обретения независимости, но сегодня страна находится на пути развития и достигла заметных успехов.

"В соответствии с требованиями времени и благодаря приложенным усилиям реализованы масштабные проекты, а впереди у нас много запланированных мероприятий. Наряду с другими отраслями страны спортивная сфера получила поддержку государства, что уже начало давать результаты. Кыргызский футбол известен своей более чем столетней историей и сегодня является любимым видом спорта многих кыргызстанцев.

Важно подчеркнуть вклад наших спортсменов, посвятивших свою жизнь футболу, и болельщиков в развитие футбола.

Среди них и наши отечественные футболисты, которые сыграют в сегодняшнем турнире. Я хотел бы выразить благодарность им за преданность этому виду спорта, их страсть к футболу и выдающуюся деятельность в повышении интереса будущих поколений к футболу", - сказал президент.

Садыр Жапаров подчеркнул, что в результате неустанного труда ветеранов сегодня кыргызский футбол широко популярен в обществе и успешно развивается в регионах.

"Наша сборная по футболу во второй раз вышла на Кубок Азии. Конечно, вместе с болельщиками, пришедшими на сегодняшнее футбольное мероприятие, мы также верим, что наша сборная добьется больших успехов. Наши игроки улучшают свои результаты и чтят традиции футбольного наследия.

И сегодняшнее событие – матч между сборной ветеранов Кыргызстана по футболу и сборной ветеранов стран бывшего СССР – важное событие в истории футбола. Мы рады принимать ветеранов футбола в нашей любимой столице Бишкеке. Ведь в обеих этих командах играют футболисты, ставшие легендами, чьи имена широко известны не только в СНГ, но и в Азии, и Европе", - отметил глава государства.

Президент с уверенностью подчеркнул, что сегодняшнее соревнование ветеранов станет большим импульсом в укреплении межгосударственных отношений, расширении сотрудничества в области спорта и в целом популяризации футбола среди молодежи и формировании здорового образа жизни.

"Ровно 38 лет назад, в 1984 году, я на этом стадионе болел за команду "Алга", я тоже в детстве был футбольным фанатом. Болел за сборную СССР, и сегодня судьба так свела, что мы встречаемся с легендами футбола. Для меня это большая честь", - отметил он.

Президент Садыр Жапаров призвал молодежь активно заниматься спортом.



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