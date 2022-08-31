Министерство образования: В начале и конце учебной недели в школах будет звучать гимн

Такая информация размещена на сайте ведомства.
C 1 сентября 2022 года в общеобразовательных организациях Кыргызстана вводится исполнение государственного гимна в начале и конце учебной недели, а также при организации торжественных, воспитательных и конкурсных мероприятий. Такая информация размещена на сайте ведомства.
"Для реализации указа президента "Об утверждении Концепции о духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности", формирования и укрепления у учащихся чувства национального сознания, патриотизма и гражданственности 30 августа приказом министра утверждены методические рекомендации об использовании государственных символов в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях", - пояснили там.
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