Юрист Элдияр Карачалов: Увольнение директоров школ было законным

В Кыргызстане проходит конкурс среди претендентов на должности директоров школ.

В некоторых областях страны уже прошли тестирования кандидатов. В Бишкеке ранее уже объявили прием документов на должность директоров школ. Между тем, противники данного нововведения по-прежнему заявляют о незаконности проведения данного конкурса. В этой связи мы задали ряд вопросов председателю Профсоюза строителей и эксперту в области трудовых прав Элдияру Карачалову.

Юрист Тимур Иманкулов в интервью СМИ заявил, что у директоров школ нет статуса государственных служащих и поэтому их нельзя уволить указом или приказом. На них распространяется только Трудовой кодекс, где по его словам, на сегодня нет ни одной статьи либо другого закона, которые бы обязывали директоров школ проходить конкурс. Поэтому он считает, что Минобразования превысило свои полномочия. Что вы можете на это сказать?

Директора школ это руководители организаций, а не рядовые работники, поэтому Трудовой кодекс Кыргызской Республики (ТК КР) допускает:

1. досрочные увольнения;

2. увольнения после истечения 5 лет работы;

3. возможность проведения конкурса до назначения.

Мои слова подтверждаются нижеследующими нормами Трудового кодекса Кыргызской Республики (далее по тексту ТК КР), к примеру, согласно части 5 статьи 6 особенности правового регулирования труда, устанавливаются ТК КР и другими нормативными правовыми актами, как для государственных гражданских служащих, так и для руководителей организаций. Особенности правового регулирования труда проявляются в виде частичного ограничения применения общих правил либо в виде дополнительных правил для отдельных категории работников (статья 292 ТК КР).

Согласно статьи 323 ТК КР трудовой договор с руководителем организации заключается на срок, установленный учредительными документами организации или соглашением сторон. Так же законами и иными нормативными правовыми актами, учредительными документами организации могут быть установлены процедуры, предшествующие заключению трудового договора с руководителем организации (проведение конкурса, избрание или назначение на должность и другое).

Нормами частей 1 и 2 статьи 55 ТК КР закреплено, что с руководителями организаций независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности заключаются срочные трудовые договора, сроком не более 5 лет.

Полагаю, что именно из-за этих норм, в Указе Президента Кыргызской Республики от 8 июля 2022 года за № 224 отмечается, что назначение руководителей общеобразовательных организаций осуществляется работодателями по результатам конкурсного отбора сроком на 5 лет и что конкурсный отбор проводится на вакантные должности руководителей общеобразовательных организаций, на должности руководителей, проработавших более 5 лет.

Выше указанные нормы, дали Министерству образования и науки КР, правовую основу для осуществления своих полномочий, при условии соблюдения всех процедур.

Также этот юрист заявил, что Минобразованию не подчиняются директора школ Бишкека и Оша, так как они находятся в введении управлений образования мэрий Бишкека и Оша. По этой причине, говорит он, Минобразования необходимо вначале надо изменить Конституцию КР в части местного самоуправления, затем Закон "О местном самоуправлении", затем Закон "Об образовании", затем Закон "О статусе столицы", а потом изменить все подзаконные нормативные правовые акты, которые основаны на указанных законах и приняты во их исполнение. Прав ли адвокат?

Уважаемый адвокат прав в той части, что директора школ Бишкека и Оша, действительно не подчиняются Министерству образования. Однако, согласно постановления Правительства Кыргызской Республики от 5 марта 2021 года № 72, Министерство образования занимается реализацией единой государственной политики Кыргызской Республики в области образования и науки.

И в этой ситуации, нужно понимать, что фактически всему Кыргызстану, на примере директоров школ, напомнили о том, что срок трудовых договоров у руководителей организаций не более 5 лет (статья 55 ТК КР) и ввели процедуру прохождения конкурса до назначения на должность, что соответствует нормам части 2 статьи 323 ТК КР.

Иманкулов также заявил, "министерство своим приказом №1426/1 от 14 июля 2022 года обязывает Управление образования города Бишкека увольнять директоров на основании указа президента и своего приказа. Хотя не имеет на это права. Согласно Трудовому кодексу, увольняют только по соглашению сторон, по собственному желанию работника или по инициативе работодателя". Здесь что можете сказать?

Не знаком с приказом Министерства образования. Хотя, как мною, было выше отмечено, трудовые права руководитель организаций определяются особенностями правового регулирования труда отдельных категорий работников. Более того, необходимо отметить, что вопросы расторжения трудового договора с руководителем организации, помимо оснований, предусмотренных ТК КР и иными законами, трудовой договор с руководителем организации может быть также расторгнут, в связи с принятием уполномоченным органом юридического лица либо собственником имущества организации, либо уполномоченным собственником лицом (органом) решения о досрочном прекращении трудового договора, как устанавливается в статье 326 ТК КР.

Но в этом случае, на основании статьи 327 ТК КР работодатель уволивший директора школы до истечения срока его действия обязан выплатить ему компенсацию за досрочное расторжение с ним трудового договора в размере, определяемом трудовым договором, но не ниже двух среднемесячных размеров оплаты труда.

Юрист в своем интервью, сказал, что бывшие директора начнут судиться и это может затянуться на годы, а в этот период, по его словам, по закону нельзя назначить даже временно исполняющих обязанности директора школы. Может ли такая ситуация образоваться?

В конкретных, частных случаях теоритически возможная ситуация. Однако, в целом, при условии соблюдения Министерством образования и науки КР процедур закрепленных в ТК КР, таких проблем в массовом виде не должно быть.

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