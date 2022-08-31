Россия откроет адаптационные центры для мигрантов. Они могут появиться в КР

В России активно ведется работа по социокультурной адаптации мигрантов.
Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным рассказал руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.
По словам чиновника, меры принимаются в целях сокращения этнической преступности и предотвращения формирования анклавов.
«Миграционные процессы — они сложные, важные. Мы понимаем, что экономика нуждается в притоке иностранной рабочей силы, но, к сожалению, эти процессы иногда меняют этнокультурный ландшафт на отдельных территориях», — рассказал Игорь Баринов главе РФ.
Он добавил, что на сегодня по стране начат процесс разработки новых комплексных мер по недопущению пространственной и социальной изоляции мигрантов. Для усиления инициатив планируется привлекать общественные и религиозные организации.
Владимир Путин указал в ответ, что процесс должен проводиться еще на родине потенциальных мигрантов.
«Коллеги наши согласны с этим, они готовы подключаться. Нам нужно просто больше активности в этом отношении проявлять. Там никто не против, никто не возражает. Наоборот, в Узбекистане, Таджикистане, Кыргызстане — пожалуйста, они все с удовольствием это делают», — сказал президент РФ.
Он добавил, что главы стран Центральной Азии прекрасно понимают, что мигранты в России должны знать культуру, язык и законодательство.
Для реализации поставленной задачи, по словам Игоря Баринова, наиболее эффективным механизмом является создание адаптационных центров. Таких организаций пока по России нет. Первые пилотные центры планируется открыть в нескольких регионах РФ. Там мигранты могут узнать о традициях, обычаях, культуре, получить правовую и психологическую поддержку.
«Люди должны понимать: если они приезжают в Россию, они должны уважать наши обычаи, наши традиции, знать и соблюдать российские законы», — поддержал Владимир Путин.
Напомним, Кыргызстан и Узбекистан уже заявляли о создании миграционных центров для трудоустройства своих граждан в России.
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