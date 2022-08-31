Матч ветеранов футбола завершился. Счет ничья

Отметим, на поле вышли кумиры разных футбольных поколений.
В Бишкеке на стадионе имени Долона Омурзакова футбольный матч сборной ветеранов футбола Кыргызстана против команды стран СНГ завершился со счетом 3:3.
В игре принимал участие президент КР Садыр Жапаров. Глава государства забил первый и завершающий голы: оформил дубль (4-я и 59-я минуты).
Отметим, на поле вышли кумиры разных футбольных поколений. В состав сборной ветеранов СНГ вошли Ринат Дасаев, Дмитрий Аленичев, Александр Азимов, Егор Титов, Хорен Оганесян, Марат Кабаев, Мухсин Мухамадиев, Евгений Алдонин, Эрик Яхимович и другие.
В команде Кыргызстана собраны именитые игроки отечественного футбола: Владимир Орешин, Закир Джалилов, Комол Тайчиев, Сергей Фокин, Нематжан Закиров, Ясын Мусаев, Валерий Березовский, Марлен Касымов, Сергей Лисичкин, Вячеслав Прянишников и другие. Главный тренер — Борис Подкорытов.
Мероприятие приурочено к 31-й годовщине независимости страны.
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