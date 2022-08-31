Мэрия Бишкека: За выброс строительного мусора в контейнеры предусмотрен штраф

Материалы сразу передали правоохранительным органам, по горячим следам удалось найти нарушителей
Сотрудники муниципального предприятия «Тазалык» зафиксировали незаконный выброс строительного мусора в Первомайском районе Бишкека. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.
По ее данным, в последнее время в городе участились случаи незаконного выброса строительного мусора и швейных отходов вблизи контейнерных площадок.
«На пересечении улиц Троицкой и Садыгалиева работники «Тазалыка» зафиксировали, как неизвестные разгружали строймусор из машины вблизи площадки для твердых бытовых отходов. Материалы сразу передали правоохранительным органам, по горячим следам удалось найти нарушителей», — сообщили в мэрии.
В муниципалитете добавили, что с нарушителями провели разъяснительную работу, а также оштрафовали на 7,5 тысячи сомов.
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