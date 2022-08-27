В МИД КР прокомментировали убийство кыргызстанца в Москве

В МИД КР прокомментировали убийство кыргызстанца в Зеленоградском округе Москвы.
По данным ведомства, ночью 26 августа 2022 года в одном из кафе, расположенном в Зеленоградском административном округе, между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый произвёл выстрелы из огнестрельного оружия.
"От полученных ранений потерпевший гражданин Кыргызской Республики Х.Х.И. 1989 года рождения скончался на месте, ещё один гражданин Кыргызской Республики К.Р.М. госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь.
Следственным отделом по Зеленоградскому административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время в совершении преступления задержан подозреваемый гражданин России К.П.Л. 1984 года рождения, проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Юристы Посольства КР в РФ находятся на связи с родственниками погибшего.
Данный вопрос находится на контроле Посольства", - говорится в сообщении МИД КР.
URL: https://www.vb.kg/421882
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!