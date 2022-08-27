Садыр Жапаров рассказал, почему уволил Тенгиза Болтурука

Среди общественности ходят слухи о том, что на «Кумторе» воруют золото.

Об этом в интервью агентству «Кабар» заявил президент Садыр Жапаров.

По его словам, с «Кумтора» не то что килограмм золота, одного грамма никто не украдет. На каждом пункте по пять-десять человек составляют и подписывают акт.

«Каждый грамм взвешивается, круглосуточно ведется видеонаблюдение», — сказал Садыр Жапаров.

Глава государства отметил, что на «Кумторе», помимо разработки золота, есть и другие работы. Воровать могут бензин или запчасти.

«Я отправил Счетную палату на «Кумтор». Во время проверки выяснилось, что некоторые материалы закупаются по завышенной цене. По этой причине руководство «Кумтора» поменяли и назначили новое. Было объяснено, что государство взяло «Кумтор» под свой контроль и руководство предприятия отвечает за каждый тыйын. Генпрокуратура создала группу и дальше проводит проверку. Я дал один месяц. Итоги раскроем общественности, мы ничего не собираемся скрывать», — добавил Садыр Жапаров.

Напомним, что внешнее управление на Кумторе введено 17 мая 2021 года.

Ранее стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях, в частности горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупались по ценам выше рыночных. В связи с этим от должностей отстранены Тенгиз Болтурук, ранее руководивший «Кумтором», и финансовый директор Рыспек Токтогулов.



Ссылка: https://24.kg/vlast/243440/