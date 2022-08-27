Приравнять воинов-баткенцев к ветеранам ВОВ. Минобороны разработало законопроект

В Министерстве обороны озаботились судьбой воинов-баткенцев.

В ведомстве предложили приравнять участников событий в Баткене 1999-2000 годов к ветеранам войны.

В инициируемом документе говорится, что анализ нормативно-правовой базы указывает на отсутствие в действующем законодательстве категории «участник баткенских событий».

По мнению разработчиков, это умаляет героизм и самоотверженность военнослужащих, которые были проявлены при исполнении воинского долга в борьбе с международным терроризмом в Баткене, и «может привести к отрицательным последствиям в военно-патриотическом воспитании молодежи и в дальнейшем в деле сохранения исторического наследия истории Кыргызстана».

В соответствии со статьей 191 Налогового кодекса от уплаты подоходного налога участники баткенских событий освобождены. Но они пользуются льготами и компенсациями, определенными для военнослужащих, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных при защите СССР или исполнении иных обязанностей военной службы в другие периоды.

Поэтому, по мнению авторов, необходимо определить отдельной категорией участников событий в Баткене 1999-2000 годов.

В список должны быть включены:

военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, дислоцированных в зонах Лейлекского, Баткенского, Кадамджайского районов Баткенской области, Чон-Алайского района Ошской области, а также Чаткальского района Джалал-Абадской области. Солдаты из числа военнослужащих, направленных в воинские части южной группировки войск в период с августа 1999 года по ноябрь 1999-го и с августа 2000 года по ноябрь 2000-го для участия в ликвидации иностранного бандформирования;

военнообязанные резервных формирований, сотрудники МСЧ, МВД, Минздрава, Службы исполнения наказаний, ГТС;

рабочие и служащие, обслуживавшие действующие воинские контингенты в период баткенских событий и получившие ранения, контузии, увечья либо награжденные орденами и медалями за обеспечение боевых действий.

В этот же перечень предлагается включить сотрудников органов МСУ, принимавших участие в усилении защиты и охраны.

Отметим, ранее с такой же инициативой выступал депутат парламента Айбек Маткеримов.



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