Спасатели нашли тело пропавшего месяц назад студента из Китая

Спасатели нашли тело студента из Китая, который месяц назад пропал на Иссык-Куле.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

По ее данным, труп обнаружен 25 августа в реке вблизи Каракола. Тело извлекли из воды и передали сотрудникам милиции.

Отметим, о пропаже 22-летнего гражданина КНР, окончившего третий курс БГУ, 27 июля сообщали его друзья.

О том, что иностранный студент 24 июля поехал на джайлоо Ала-Кол Ак-Суйского района и не вернулся, 18 августа управлению МЧС в Иссык-Кульской области сообщило УВД региона.



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