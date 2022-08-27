Спасатели нашли тело пропавшего месяц назад студента из Китая

Спасатели нашли тело студента из Китая, который месяц назад пропал на Иссык-Куле.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
По ее данным, труп обнаружен 25 августа в реке вблизи Каракола. Тело извлекли из воды и передали сотрудникам милиции.
Отметим, о пропаже 22-летнего гражданина КНР, окончившего третий курс БГУ, 27 июля сообщали его друзья.
О том, что иностранный студент 24 июля поехал на джайлоо Ала-Кол Ак-Суйского района и не вернулся, 18 августа управлению МЧС в Иссык-Кульской области сообщило УВД региона.
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