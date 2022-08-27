Посольство США освещает свои стены в честь Дня независимости Кыргызской Республики

Бишкек, "Саясат. kg". Мы рады осветить стену нашего посольства в честь Дня независимости Кыргызской Республики.
Чтобы поздравить всех кыргызстанцев с 31-й годовщиной независимости, Посольство Соединенных Штатов Америки в Кыргызской Республике придало своему дипломатическому представительству особый имидж. С вечера 25 августа по 2 сентября общественность увидит Государственный флаг Кыргызской Республики и поздравительное послание, освещающее стену Посольства со стороны улицы Абсамата Масалиева известной в народе как Южная Магистраль.
Кыргызские и американские сотрудники посольства США и члены их семей присоединились к временному поверенному в делах Сонате Коултер на неформальном мероприятии, посвященном освещению стены посольства США. Вместе они отметили общие ценности кыргызстанцев и американцев, в том числе любовь к свободе, справедливости и равенству.
«Мы рады осветить стену нашего посольства в честь Дня независимости Кыргызской Республики. Это наглядный символ дружбы между нашими народами и поддержки Соединенными Штатами независимости и суверенитета Кыргызской Республики», — сказала временная поверенная Коултер.
Соединенные Штаты гордятся тем, что являются одной из первых стран мира, признавших независимость Кыргызской Республики в 1991 году, и самой первой страной, открывшей постоянное дипломатическое представительство в Бишкеке.
Смотрите видео с мероприятия на YouTube-канале посольства США в Бишкеке.
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