Алмаз Тажыбай, политолог: «Школьная форма остается большим препятствием для малоимущих учеников»

На самом деле школьная форма никак не влияет на успеваемость ребенка.

- В данное время вызвали дискуссии требования, касающиеся единой школьной формы. Разве в этом есть необходимость на сегодняшний день?

- Действительно идут обсуждения, касающиеся единой школьной формы. Чувствуется, что безработным, многодетным родителям будет тяжело обеспечить детей одеждой и школьными принадлежностями к новому учебному году. На самом деле школьная форма никак не влияет на успеваемость ребенка. Поэтому нужно отменить утвержденную в 2015 году постановлением правительства КР форму. Это остается большим препятствием для малоимущих школьников. Если ребенка не пускают в школу из-за того, что его одежда не соответствует школьной форме, если его упрекают за это, то это ничто иное, как дискриминация. Например, если девушки приходят в школу в платке, то они тем самым нарушают школьную форму. Здесь идет речь о нарушении конституционных прав человека.

Источник: газета «Азия news» №33 от 18.08.2022 / стр. 7, gezitter.org