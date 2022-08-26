Мэр Эмильбек Абдыкадыров не справляется с работой и раздражает народ

Жители города Бишкека начали разочаровываться в мэре Эмильбеке Абдыкадырове.

Жители города Бишкека начали разочаровываться в мэре Эмильбеке Абдыкадырове. Сейчас усиливается критика по элементарной проблеме вывоза мусора в срок. В жаркие летние дни мусор издает неприятный запах, если не вывозить его своевременно, сами представьте, какие могут быть ощущения. Мэр захромал в вопросах соблюдения чистоты, не справляется с работой. Создается ощущение, что люди начали привыкать к его беспечности. Деревья же высохли еще в середине лета, не были предприняты меры. Никто не ждет успешных инициатив от Абдыкадырова. Ума у него, как оказалось, не хватает, чтобы привлекать инвестиции и развивать туризм. Это какой-то сон. Он элементарно не может организовать своевременный вывоз мусора. Доколе такой мэр будет изводить наш народ?

Источник: газета «Азия news» №33 от 18.08.2022 / стр. 7, gezitter.org