"Делал массаж и трогал грудь". Физрука детского лагеря обвиняют в развратных действиях

65-летнего физрука детского лагеря обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки.

65-летнего физрука детского лагеря обвиняют в развратных действиях сексуального характера в отношении 14-летней девочки. Сейчас он находится в СИЗО.

Чолпон, мать пострадавшей девочки Айзады, рассказала Kaktus.media о произошедшем.

Имена изменены.

В лагере девочку отправили спать в комнату физрука

"Дочка уехала в лагерь на Иссык-Куле. Присылала оттуда фотографии, звонила, рассказывала, какие там условия, чем занимаются. В общем, мы всегда с ней были на связи. А в один из дней она написала мне по WhatsApp, что ночью ее трогал физрук, и рассказала, как это происходило", - говорит мама.

Со слов Айзады, Чолпон рассказала следующее: Мест на всех детей не хватало, и одну девочку отправили спать в комнату физрука. Ночью физрук пришел в комнату к уже спящей Айзаде и попросил ее поменяться местами с той девочкой. Он аргументировал это тем, что она боится там спать одна.

"Когда моя дочь вошла в эту комнату, там на кровати сидела та девочка, встревоженная и укутанная в одеяло. Но спросонья Айзада не стала ничего у нее спрашивать, лишь сказала, что та может пойти спать на ее место. Когда она ушла, физрук и начал все свои грязные действия", - говорит Чолпон.

Он залез ей под футболку и стал трогать ее грудь. Делал ей массаж. Спрашивал ее, умеет ли она целоваться, знает ли она, где находятся ее эрогенные зоны. Говорил ей всякие пошлости.

Как отметила Чолпон, Айзада не спала всю ночь в страхе, что он ее изнасилует. Попытка сбежать не удалась, девочке пришлось ждать утра.

"Моя дочь ему во внучки годится..."

"Утром она мне не сразу сообщила. Ближе к обеду пришло сообщение от дочери. Я, узнав о произошедшем, сразу позвонила вожатой, но та не отвечала на звонок. Только через дочь я смогла поговорить с вожатой. И, если честно, не сдержалась и накричала на нее. Но вожатой самой всего лишь 19 лет", - говорит мама.

После я поговорила с директором ДОЦ "Улан". Он мне ответил: "Он очень авторитетный человек. Он строгий педагог".

Однако ни вожатый, ни директор не смогли ответить Чолпон, почему ее дочь отправили спать в комнату ко взрослому мужчине.

После семья Айзады обратилась в РОВД Иссык-Кульского района, физрука взяли под стражу, а после отправили в СИЗО на два месяца.

"Пусть работает следствие, и он получит свое наказание. Моя дочь ему во внучки годится, а он делает такое. Более чем уверена, что Айзада - не первая его жертва. Он, наверное, привык, что другие девочки не жаловались, и думал, что и в этот раз прокатит", - делится она.

Дочь смогла рассказать мне о случившемся из-за своего открытого характера. Кроме этого, когда ее провожала в лагерь, я ей говорила, чтобы была осторожной. В целом, у нас доверительные отношения, и она не побоялась поделиться со мной произошедшим.

Ответ ДОЦ "Улан" и родственников обвиняемого

Редакция Kaktus.media связалась с директором ДОЦ "Улан" Сырткулом Осмоновым. Он сказал, что не может ничего сказать, пока идет следствие.

На вопрос, почему отдыхающей в лагере девочке не хватило места для ночевки и она оказалась в комнате физрука, ответил: "Места хватало всем. Не знаю, почему она оказалась там. Не было такого, чтобы мы детей размещали в комнатах, не предназначенных для отдыхающих детей".

После звонка директору лагеря в редакцию стали звонить родственники обвиняемого, но в указанные сроки свой комментарий не прислали. На вопросы по телефону для публикации тоже не ответили. Однако редакция готова выслушать их версию.

Детский оздоровительный центр "Улан" находится в селе Тору-Айгыр. В основном там отдыхают дети-сироты, полусироты и дети со сложными диагнозами. Ранее родители жаловались, что там детей плохо кормят.



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