Легендарные горные маршруты между Алматы и Иссык-Кулем вновь станут доступны для туристов

Легендарные горные маршруты между Алматы (Казахстан) и побережьем озера Иссык-Куль, долгое время недоступные для туристов, будут снова открыты.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда поддержки развития туризма в КР.



Сегодня стартовал пилотный переход из Алматы на Иссык-Куль через перевал Сары-Булак. Первыми по горной тропе пройдет большая группа казахстанских и кыргызстанских чиновников, бизнесменов, депутатов, общественных деятелей. За три дня им предстоит подняться на высоту 3 270 метров над уровнем моря и преодолеть пешком почти тридцать километров. Завершится поход в кыргызстанском поселке Балбай вечером 28 августа.

Маршрут для еще одной группы, состоящей уже из опытных спортсменов, проложен через перевал Озерный. Они пройдут 80 км через два перевала, переправятся через четыре горных реки.

Путешественники обновят информацию о состоянии троп и возможных угрозах природного характера и отработают процедуру прохождения границы.

Горные переходы могут быть одинаково интересны любителям треккингов, конных или экстремальных велосипедных туров. Когда-то они были очень популярны. И сейчас, по оценке аналитиков, могут привлечь тысячи туристов не только из Кыргызстана и Казахстана, но и из стран дальнего зарубежья.

История возрождения маршрутов

Переговоры о возрождении маршрутов велись последние шесть лет. Договорится никак не удавалось, поскольку предлагаемое казахстанской стороной соглашение ущемляло права туроператоров Кыргызстана, ограничивая на территории соседней страны работу наших гидов и передвижение транспорта для туристов. И только в 2022 году стороны пришли к консенсусу.

21 апреля 2022 года казахстанское ОО Kaz Alpine Club и ОАО "КАТО" (Кыргызская ассоциация туроператоров) подписали меморандум о сотрудничестве, выразив тем самым готовность урегулировать все проблемные вопросы и отработать возрождение трансграничных маршрутов.

26 мая 2022 года пилотные переходы на Иссык-Куль через перевалы Озерный и Сары-Булак вошли в текст совместного заявления президентов Кыргызстана Садыра Жапарова и Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

Большую работу по подготовке к открытию горных маршрутов провели парламентарии двух стран, которые и инициировали нынешний виток переговоров. Площадку для решения вопроса со стороны Кыргызтана подготовил депутат Жогорку Кенеша Нурлан Азыгалиев, со стороны Казахстана - депутат Мажилиса Ерлан Смайлов.

В ближайшее время уполномоченные органы по туризму должны подписать специальное межправительственное соглашение c учетом интересов и пожеланий туристических сообществ двух стран. После чего тропы откроются уже для массовых туристов.



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