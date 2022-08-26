Открылась первая электрозаправочная станция в Кыргызстане!

Состоялось открытие первой в республике станции зарядки электромобилей, которая была профинансирована ОАО "Дос-Кредобанк" в рамках проекта "DCB Green".

"Мы рады, что в числе первопроходцев участвуем в создании в нашей стране инфраструктуры, необходимой для постепенного перехода на самый экологичный и безопасный вид транспорта - электромобили и вносим свой вклад в сохранение экологии нашей страны", - сказала председатель правления банка Чолпон Эшбердиева.

Электрозаправка установлена в Боомском ущелье у кафе "Ак-Жол" и функционирует в режиме 24/7. Хотим отметить, что водители могут воспользоваться услугами заправки электромобиля совершенно бесплатно.

До конца года Dosсredobank планирует открыть в Кыргызстане еще несколько аналогичных электрозаправок для обеспечения экологического будущего нашей страны.

Dosсredobank активно занимается реализацией программы "DCB Green", которая привносит в нашу жизнь экологически полезные продукты, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду.

В рамках "DCB Green" также можно приобрести в рассрочку электромобили, построить дом из экологичных материалов, получить услуги по газификации помещений, установить энергоэффективное оборудование на туристические объекты и использовать средства для развития сельского хозяйства.



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