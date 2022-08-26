ГКНБ: За вымогательства взятки был задержан начальник ГОМ-1 УВД Ленинского района г.Бишкек

Бишкек, "Саясат. kg". 25 августа 2022 года Ч.А. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

ГКНБ КР в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренной ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР задержан начальник ГОМ-1 УВД Ленинского района г.Бишкек подполковник милиции Ч.А., в действиях которого усматриваются признаки совершения должностных преступлений, выраженных в организации коррупционных схем при рассмотрении заявлении поступающих от граждан.

25 августа 2022 года Ч.А. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.

В настоящее время по данному уголовному делу проводятся соответствующие специальные следственные действия.