ГКНБ: За вымогательства взятки был задержан начальник ГОМ-1 УВД Ленинского района г.Бишкек

Бишкек, "Саясат. kg". 25 августа 2022 года Ч.А. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
ГКНБ КР в рамках уголовного дела, зарегистрированного в АИС ЕРП по признакам преступления, предусмотренной ст.343 ч.1 (Вымогательство взятки) УК КР задержан начальник ГОМ-1 УВД Ленинского района г.Бишкек подполковник милиции Ч.А., в действиях которого усматриваются признаки совершения должностных преступлений, выраженных в организации коррупционных схем при рассмотрении заявлении поступающих от граждан.
25 августа 2022 года Ч.А. водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР.
В настоящее время по данному уголовному делу проводятся соответствующие специальные следственные действия.
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