Лотерея «Требуй чек — выиграй приз!». В акции участвует 110 тысяч человек

Уже более 110 тысяч кыргызстанцев проявили свою активную позицию и участвуют в лотерее «Требуй чек — выиграй приз!».
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.
На сегодня участники лотереи отсканировали кассовых чеков на сумму более 7,8 миллиарда сомов. Они уже получили более 7,7 миллиона лотерейных ID-билетов, которые примут участие в будущих розыгрышах ценных призов.
«Второй розыгрыш лотереи состоится 1 октября 2022 года. Основная цель лотереи — стимулировать граждан требовать кассовые чеки и посредством этого способствовать сокращению теневого бизнеса», — напомнили в ГНС.
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