В закон о продовольственной безопасности инициируют внесение поправок

Депутат парламента Марлен Маматалиев предлагает новый проект закона о продовольственной безопасности.

По его словам, социальная защита в Кыргызстане направлена на снижение рисков, возникающих на различных этапах жизненного цикла, и включает пенсионные выплаты, социальные пособия, социальные услуги и активные меры содействия занятости. Но законодательством о внутренней торговле не определены реальные меры для предоставления льгот социально уязвимым категориям граждан и стабилизации цен на социально значимые товары.

Депутат предлагает внести в этот список:

- муку и хлебопродукты (хлеб формовой, макаронные изделия, мука, крупа, бобовые);

- картофель;

- фрукты и ягоды;

- овощи и бахчевые;

- сахар;

- масло растительное;

- молоко и молочные продукты;

- мясо и мясопродукты;

- яйца.

Дополнительной мерой поддержки для социально уязвимых категорий граждан предлагается для всех видов продовольственных товаров, включенных в этот перечень, установить нулевую ставку вознаграждения, которую выплачивают торговой сети за их приобретение.

Если в течение 30 календарных дней рост розничных цен на один вид социально значимого товара составит 10 и более процентов, глава исполнительной власти или кабмин вправе установить государственное регулирование.

Бизнесмены получат временные налоговые льготы при реализации социально значимых товаров за счет средств республиканского бюджета. Продавать их можно будет как в специализированных магазинах, так и в обычных супермаркетах, но с обязательным указателем.



Ссылка: https://24.kg/vlast/243297/