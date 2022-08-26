Столичные троллейбусы приводят в порядок к новому учебному году

Столичным троллейбусам дали срок до 1 сентября устранить все технические неисправности.
Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.
По ее данным, троллейбусным станциям необходимо починить люки и двери, заменить разбитые стекла и провести дезинфекцию в салонах.
К осени столичные троллейбусы украсят национальными узорами в едином стиле и в каждом транспорте установят устройства звукового объявления остановок на двух языках — государственном и официальном.
На сегодня надписи в троллейбусах полностью заменены на кыргызский язык и ведется работа по обновлению трафаретов.
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