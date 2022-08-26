Для жителей регионов вводится квота на льготную ипотеку — ГИК

Для жителей регионов Кыргызстана вводится квота по льготной ипотеке.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной ипотечной компании.

По ее данным, из общего списка участников жилищной программы по направлению «Льготная ипотека» выделяется отдельная очередность для участников из регионов. Она будет определена согласно действующему списку.

Участников жилищной программы из регионов, чьи заявки уже приняты в электронную очередь для финансирования в банках, ГИК просит ознакомиться со списком на сайте.

Вошедшие в список по квоте в скором времени получат SMS-уведомление. Им предоставят 20 дней на поиск жилья и сдачу документов.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/243300/