Для жителей регионов вводится квота на льготную ипотеку — ГИК

Для жителей регионов Кыргызстана вводится квота по льготной ипотеке.
Об этом сообщила пресс-служба Государственной ипотечной компании.
По ее данным, из общего списка участников жилищной программы по направлению «Льготная ипотека» выделяется отдельная очередность для участников из регионов. Она будет определена согласно действующему списку.
Участников жилищной программы из регионов, чьи заявки уже приняты в электронную очередь для финансирования в банках, ГИК просит ознакомиться со списком на сайте.
Вошедшие в список по квоте в скором времени получат SMS-уведомление. Им предоставят 20 дней на поиск жилья и сдачу документов.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/243300/
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!