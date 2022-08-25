На Кумторе прекращено внешнее управление. Тенгиз Болтурук должен отчитаться

Об этом сообщает ЗАО «Кумтор голд компани».

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров подписал распоряжение, согласно которому на месторождении Кумтор прекращается режим внешнего управления. Об этом сообщает ЗАО «Кумтор голд компани».

В документе отмечается, что холдинг «Наследие великих кочевников» и Тенгиз Болтурук должны в двухнедельный срок представить в кабинет министров заключительный отчет о своей деятельности.

Ранее стало известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях, в частности горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупались по ценам выше рыночных. В связи с этим от должностей отстранены Тенгиз Болтурук, ранее руководивший «Кумтором», и финансовый директор Рыспек Токтогулов.



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