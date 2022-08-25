Россия предлагает план расширения расчетов в нацвалютах на территории ЕАЭС

Россия вынесет на обсуждение Евразийского межправительственного совета вопрос о расширении использования национальных валют стран ЕАЭС в торговых расчетах.

Об этом сообщает РБК.

Среди рекомендаций — обеспечение возможности рассчитываться без SWIFT. С докладом по этому вопросу выступит министр экономического развития Максим Решетников.

Доля национальных валют во взаимных расчетах государств ЕАЭС в 2022 году составляет 74 процента, отмечается в проекте российских рекомендаций. Из них львиная доля приходится на рубль. По данным Евразийской экономической комиссии, в 2021 году в российской валюте совершено 71,5 процента операций, 26,2 процента — в долларах и евро, а среди валют других стран ЕАЭС — 1,4 процента в тенге и 0,2 процента в белорусских рублях.

Российская сторона видит три направления работы по развитию расчетов в национальных валютах. В рамках первого трека «Развитие в ЕАЭС независимой платежной инфраструктуры» предлагаются три меры. В первую очередь необходимо обеспечить межсистемное взаимодействие национальных систем платежных карт государств — членов ЕАЭС. Сейчас в четырех из пяти стран союза функционируют национальные системы платежных карт (Казахстан работает над ее созданием). Это «Армениан Кард» в Армении, «Белкарт» в Беларуси, «Элкарт» в Кыргызстане, «Мир» в России. Индикатором решения задачи станет возможность приема карт национальных платежных систем в любой из стран — участниц ЕАЭС.

Второй шаг — функционирование достаточной сети корреспондентских счетов банков стран ЕАЭС в национальных валютах.

Третий шаг — обеспечение возможности обмена финансовой информацией без использования системы SWIFT в рамках взаимных расчетов. Индикатор решения этой задачи — подключение до конца 2022 года национальных центробанков к системе передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России, а также подключение к ней большинства банков, обслуживающих взаимный товарооборот.

Второе направление работы — «Развитие организованной торговли в национальных валютах». Россия видит две приоритетные задачи: развитие торгов валютными парами национальных валют ЕАЭС и запуск организованной торговли товарно-сырьевыми активами с участием хозяйствующих субъектов стран союза в нацвалютах.

Третий приоритет для совместной работы — информирование бизнес-сообщества о преимуществах расчетов в национальных валютах, а также устранение внутренних барьеров.

«Согласованная работа государств — членов ЕАЭС для качественного роста использования национальных валют во взаимных расчетах «будет способствовать повышению устойчивости национальных экономик и повышению макроэкономической стабильности», говорится в предложениях.

Заседание глав правительств стран Евразийского экономического союза состоится 25-26 августа в Чолпон-Ате.



Ссылка: https://24.kg/ekonomika/243212/