День независимости отметят на джайлоо Чункурчак. Минкультуры озвучило программу

Празднование Дня независимости Кыргызстана в этом году пройдет на джайлоо Чункурчак Аламединского района Чуйской области.

Об этом на пресс-конференции сообщила заместитель министра культуры Салтанат Аманова.

По ее словам, 31 августа также запланировано празднование 200-летия исторического деятеля Канай уулу Байтика (Байтика баатыра). Начало мероприятия — в 10.00. К этому дню на джайлоо организуют этно-село из юрт.

Замминистра отметила, что на масштабное мероприятие приглашены более 1 тысячи гостей со всех регионов республики.

«В рамках мероприятия пройдут конные скачки. Победитель получит квартиру, за второе место — 500 тысяч сомов, за третье — 300 тысяч сомов. Пройдет также фестиваль «Ынтымак», призовой фонд которого 1,5 миллиона сомов. Он будет проводиться по семи направлениям. Участники представят национальные костюмы, еду, танцы, будут собирать юрту на скорость, кто лучше украсит ее и другие конкурсы», — сказала Салтанат Аманова.

По словам чиновницы, это неполный список намеченных игр и состязаний, программа пяразднования насыщенная. Помимо конных скачек и фестиваля, организаторы проведут соревнования по 15 видам национальных игр.

«Национальные игры ранее не проводились в таком масштабе. Мы хотим популяризировать и поднять их уровень до международного. Соответственно, призовые фонды соревнований немаленькие. На эр эниш предусмотрено 400 тысяч сомов, на аргымак — 450 тысяч сомов, на салбуурун, гонки тайган-жарыш, стрельбу из лука и другие виды игр выделено 650 тысяч сомов», — сказала замминистра.

Она отметила, что состязания также пройдут по кыргызкой борьбе куреш и ордо. На них выделено до полумиллиона сомов.

Завершение празднования 31-й годовщины установления независимости Кыргызстана пройдет на площади Ала-Тоо с 19.00 до 21.00. В программе ожидается концерт с участием звезд эстрады и праздничный салют.



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