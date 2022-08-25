Таланбек Иманов рассказал, как Минцифры борется с коррупцией

О чем это говорит?

Глава Министерства цифрового развития Талантбек Иманов прокомментировал в Facebook задержание сотрудницы джалал-абадского ЦОНа за систематическое получение взяток.

Приводим полный текст публикации.

"Я не раз заявлял в СМИ, что система по выдаче паспортов и других документов для граждан в ЦОН настолько коррумпирована и укоренилась, что их сотрудники уже ничего и никого не боялись.

В последние месяцы МЦР совместно с соответствующими правоохранительными органами Кыргызской Республики проводила работу по очистке от нечистых на руку сотрудников. В результате данной работы были возбуждены ряд уголовных дел по отношению к сотрудникам соответствующих подразделений и применены меры дисциплинарного характера. Эта работа будет продолжаться и дальше, потому – что в адрес МЦР до сих пор поступают жалобы и заявления на то, что сотрудники ЦОН вымогают дополнительную плату за услуги. О чем свидетельствует вчерашний случай в городе Джалал-Абад. О чем это говорит? О том, что уровень коррупции в системе предоставления услуг для населения все еще есть и ее надо искоренять, ужесточив меры по предупреждению коррупции в стенах ЦОН.

В рамках комплексного предотвращения коррупционных проявлений в системе министерства и его подведомственных структурах активно проводятся профилактические работы, внедряются и принимаются меры по цифровизации всех государственных услуг для исключения человеческих факторов.

По итогам вчерашнего инцидента была создана комиссия по данному случаю и организовано совещание с руководителями подведомственных подразделений и ЦОН, в котором приняты несколько решений для достижения более эффективной работы.

В ближайшее время намечается проведение ротации кадров! Шаг за шагом - пусть это будет долгий процесс - будем идти к цели, пока не заслужим доверие у граждан", - говорится в тексте.





URL: https://www.vb.kg/421792