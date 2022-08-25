Кыргызстан и Южная Корея заинтересованы в совместном производстве текстиля

Бишкек, "Саясат. kg". Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Республике Корея.
Кыргызская делегация во главе с заместителем министра экономики и коммерции КР Канатбеком Абдрахмановым находится с рабочим визитом в Южной Корее. Ее цель изучить потенциал текстильной индустрии страны и возможное заключение контрактов по совместному производству текстильной продукции в КР с применением корейской технологии в рамках грантового проекта корейско-кыргызских технологических консультаций и обучение в текстильной отрасли (TASK). Об этом сообщает посольство Кыргызстана в Республике Корея.
В рамках визита прошла встреча Канатбека Абдрахманова с президентом Института красильных и дизайнерских технологий (DYETEC) Хонг Сан Му. На встрече присутствовали президент ОАО "Кыргыз индустрия" Жарасул Абдураимов, посол Кыргызстана в Южной Корее Аида Исмаилова и представители текстильных и швейных компаний Кыргызстана.
В ходе встречи Абдрахманов отметил, что Кыргызстан придает важное значение развитию легкой промышленности, которая является одной из приоритетных отраслей в данной сфере, имеет высокий экспортный потенциал и большое социальное значение, благодаря которому обеспечивается высокая занятость населения рабочими местами. Кроме того, отметил важность успешной реализации проекта TASK, а также выразил надежду на продвижение грантового проекта "Создание кыргызско-корейского центра сотрудничества по цифровым технологиям текстильного производства для развития устойчивой легкой промышленности в КР" на 2024-2028 годы на общую сумму 8 миллионов долларов США, который подготовлен при содействии посольства КР в Южной Корее совместно с научными корейскими институтами и находится на стадии рассмотрения у корейской стороны.
Также в рамках визита состоялось посещение ведущих корейских текстильных компаний в городе Тэгу, ознакомление с передовыми швейными технологиями, и участие кыргызской делегации в Международной текстильной выставке.
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