Пенсионерка незаконно продала участок в поле в селе Кара-Жыгач

Задержана подозреваемая за мошенничество в ОВД Аламудунского района, сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
По данным ведомства, с заявлением обратилась Б.С. о принятии мер в отношении женщин по имени Б. и С., которые 16 января 2021 года обманным путем продали за 8 тыс. долларов США земельный участок площадью 8 соток для строительства жилья в селе Кара-Жыгач. Как позже выяснилось, земля относится к категории сельскохозяйственного назначения.
По данному факту в следственной службе ОВД Аламудунского района возбуждено уголовное дело по признакам статьи 209 (мошенничество) УК КР.
В ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий была установлена А.Б. 1962 года рождения, которая согласно требованию 96 УПК задержана и водворена в изолятор временного содержания.
Следствие продолжается.
В настоящее время сотрудниками милиции не исключается факт причастности подозреваемой еще к другим аналогичным фактам мошенничества, в связи с чем ГУВД Чуйской области обращается к гражданам: «Если вы пострадали от мошеннических действий гражданки А.Б., просим обратиться по телефонам: дежурная часть ОВД Аламудунского района 0312 36-35-27, 0312 36-35-23».
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