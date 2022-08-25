На площади «Ала-Тоо» состоится концерт – программа мероприятий на День независимости КР

Мэрия Бишкека предоставила программу культурных мероприятий на День независимости КР.
Как сообщает муниципалитет, в честь празднования Дня Независимости состоятся следующие мероприятия:
31 августа 2022 года в 19:30 на площади Ала-Тоо запланирован концерт с участием звезд кыргызской эстрады.
В парке «Здоровье» будут организованы спортивные состязания с 16.00 - 19.00 для детей района по 5 видам спорта (волейбол, атлетика, эстафета мини- футбол, аркан тартыш).
Также в парке «Здоровье» в 16:30 запланированы выступления спортсмена-экстремала Тепляшина Алексея Владимировича, который планирует продемонстрировать рекорд по перетягиванию 3 автобусов.
Первомайский район:
26 августа 2022 года с 20:00 до 23:00 на площадке Национального исторического музея планируется проведение мероприятия «Дань Кыргызской моде. От истоков к современности»;
27 августа в 12:00 в жилом массиве «Мурас-Ордо» планируется проведение песенного конкурса «Ыр-Кесе» с участием актива и фольклорных ансамблей.
Октябрьский район:
31 августа 18:00-21:00 в парке «Ынтымак-2» планируется организация Фестиваля уличной еды. Будут организованы различные кулинарные турниры и игры.
Свердловский район:
30 августа в 10:00 проведение праздничного мероприятия с концертной программой для жителей в парке «Карагачевая роща»;
30 августа в 11:00 проведение спортивных игр для жителей и актива МТУ на площадке средней школы №11;
31 августа в 11:00 на спортплощадке средней школы № 52 планируется проведение спортивных игр;
31 августа в 11:00 в жилмассиве «Эне-Сай» мероприятие с концертной программой и спортивных соревнований.
Ленинский район:
31 августа в 10:00 в жилмассиве «Ак-Орго», ул. Жолон/Алыкулова планируется праздничное мероприятие и открытие детской спортивной площадки;
31 августа в 14:00 часов в жилмассиве Ала-Арча, ул. Сыдыгалы/Шералиева праздничное мероприятие для жителей.
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