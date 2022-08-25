Кто чаще болеет диабетом, рассказали в Минздраве

Кто чаще болеет диабетом и можно ли предотвратить заболевание, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В мире, по данным ведомства, около 286 миллионов человек страдают диабетом. Причем количество людей с диабетом увеличивается на 6-10% ежегодно. Диабет может поражать сердце, глаза, почки и конечности, создавая опасные для жизни состояния.

Признаки повышенного сахара в крови

Типичные симптомы - повышенный объем мочи (глюкоза в моче), сухость во рту, жажда и чрезмерное потребление жидкости (из-за обезвоживания), зуд кожи и слизистых оболочек (в первую очередь половых органов), появление гнойных язв на коже и слизистых оболочках, утомляемость, снижение трудоспособности.

Кто чаще болеет диабетом?

Взрослые, обычно старше 45 лет (90% всех случаев), дети до 15 лет - 5% всех случаев.

Факторы риска развития диабета

- Избыточный вес или ожирение;

- низкая физическая активность;

- повышенный холестерин и жир в крови;

- артериальная гипертензия и другие сердечные заболевания;

- возраст старше 65 лет;

- наследственный диабет;

- рождение ребенка весом более 4 килограммов.

Лечится ли диабет?

Современная медицина позволяет пациентам постоянно поддерживать уровень сахара в крови на уровне нормы.

То есть лечение направлено на поддержание нормального уровня сахара в крови. Только тогда диабет будет под контролем.

Как избежать диабета?

- Ограничьте употребление жиров, сахаров, а также алкогольных напитков с помощью сбалансированного питания и большего количества фруктов и овощей;

- ведите активный, здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения;

- следите за своим весом;

- избегайте стрессовых ситуаций.





URL: https://kaktus.media/465802