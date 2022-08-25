Кто чаще болеет диабетом, рассказали в Минздраве

Кто чаще болеет диабетом и можно ли предотвратить заболевание, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения.
В мире, по данным ведомства, около 286 миллионов человек страдают диабетом. Причем количество людей с диабетом увеличивается на 6-10% ежегодно. Диабет может поражать сердце, глаза, почки и конечности, создавая опасные для жизни состояния.
Признаки повышенного сахара в крови
Типичные симптомы - повышенный объем мочи (глюкоза в моче), сухость во рту, жажда и чрезмерное потребление жидкости (из-за обезвоживания), зуд кожи и слизистых оболочек (в первую очередь половых органов), появление гнойных язв на коже и слизистых оболочках, утомляемость, снижение трудоспособности.
Кто чаще болеет диабетом?
Взрослые, обычно старше 45 лет (90% всех случаев), дети до 15 лет - 5% всех случаев.
Факторы риска развития диабета
- Избыточный вес или ожирение;
- низкая физическая активность;
- повышенный холестерин и жир в крови;
- артериальная гипертензия и другие сердечные заболевания;
- возраст старше 65 лет;
- наследственный диабет;
- рождение ребенка весом более 4 килограммов.
Лечится ли диабет?
Современная медицина позволяет пациентам постоянно поддерживать уровень сахара в крови на уровне нормы.
То есть лечение направлено на поддержание нормального уровня сахара в крови. Только тогда диабет будет под контролем.
Как избежать диабета?
- Ограничьте употребление жиров, сахаров, а также алкогольных напитков с помощью сбалансированного питания и большего количества фруктов и овощей;
- ведите активный, здоровый образ жизни, регулярные физические нагрузки предохраняют от сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения;
- следите за своим весом;
- избегайте стрессовых ситуаций.
URL: https://kaktus.media/465802
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!