НОК: Результат сборной Кыргызстана на Исламских играх – следствие слаженной работы

Кыргызстан принимал участие в соревнованиях по 16 видам спорта.

На прошедших V Играх исламской солидарности в Турции город Конья Кыргызстан занял 9-е место в итоговом зачете. Таким образом, Кыргызстан вошел в топ 10 сильнейших стран из 54. Всего на играх принимали участие 4 тыс 200 спортсменов по 19 видам спорта.

Кыргызстан принимал участие в соревнованиях по 16 видам спорта. Спортивная делегация нашей страны состояла из 158 человек.

Всего за период соревнований национальной сборной удалось завоевать 31 награду: 8 золотых, 8 серебряных и 15 бронзовых.

«Нынешний результат национальной сборной КР - это следствие слаженной работы всех учреждений и структур, отвечающих за ее подготовку, в том числе Департамента физической культуры и спорта и спортивных федераций. А также это результат добросовестной работы тренеров и высокой самоотдачи спортсменов», - говорится на официальном сайте Национального олимпийского комитета.

Напомним, в 2017 году на предыдущих Играх исламской солидарности сборная Кыргызстана заняла в медальном зачете 10-е место. В ее активе было 17 наград - 4 золотые, 5 серебряных и 8 бронзовых.

VI Игры исламской солидарности состоятся в 2025 году в столице Камеруна Яунде.

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