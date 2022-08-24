Депутат парламента предлагает лишить экс-президентов страны ряда привилегий

Отмечается, что инициатива направлена на рациональное использование бюджетных средств.

Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Журт Кыргызстан» Женишбек Токторбаев предложил лишить экс-президентов страны ряда привилегий. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.

Отмечается, что инициатива направлена на рациональное использование бюджетных средств.

В справке-обосновании указано, что согласно действующему Закону «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента КР», экс-главе государства пожизненно предоставляется государственная охрана в полном объеме мер, также в пожизненное пользование предоставляется одна из государственных дач.

Экс-президент имеет право бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций. Он также имеет право на бесплатное пользование правительственной связью и другими видами связи, которыми располагают органы государственной власти.

Помимо вышеизложенного, экс-президент КР до достижения пенсионного возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75 процентов от месячной заработной платы главы государства. При выходе на пенсию ему полагается содержание в размере 75 процентов месячной зарплаты президента.

Согласно законопроекту предлагается лишить права экс-президента:

- пожизненное пользование одной из государственных дач;

- пользоваться услугами госохраны бесплатно;

- на бесплатное пользование на территории страны правительственной связью.

Депутат также предлагает: оплату коммунальных услуг в госрезиденции производить за счет собственных средств временно проживающих должностных лиц за исключением президента.

Напомним, в Кыргызстане статус экс-президента имеют Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.



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