Депутат парламента предлагает лишить экс-президентов страны ряда привилегий

Отмечается, что инициатива направлена на рациональное использование бюджетных средств.
Депутат Жогорку Кенеша от фракции «Ата Журт Кыргызстан» Женишбек Токторбаев предложил лишить экс-президентов страны ряда привилегий. Законопроект вынесен на общественное обсуждение.
Отмечается, что инициатива направлена на рациональное использование бюджетных средств.
В справке-обосновании указано, что согласно действующему Закону «О гарантиях деятельности президента и статусе экс-президента КР», экс-главе государства пожизненно предоставляется государственная охрана в полном объеме мер, также в пожизненное пользование предоставляется одна из государственных дач.
Экс-президент имеет право бесплатно пользоваться залами для официальных лиц и делегаций аэропортов и аэровокзалов, железнодорожных вокзалов и станций. Он также имеет право на бесплатное пользование правительственной связью и другими видами связи, которыми располагают органы государственной власти.
Помимо вышеизложенного, экс-президент КР до достижения пенсионного возраста имеет право на ежемесячное пожизненное денежное содержание в размере 75 процентов от месячной заработной платы главы государства. При выходе на пенсию ему полагается содержание в размере 75 процентов месячной зарплаты президента.
Согласно законопроекту предлагается лишить права экс-президента:
- пожизненное пользование одной из государственных дач;
- пользоваться услугами госохраны бесплатно;
- на бесплатное пользование на территории страны правительственной связью.
Депутат также предлагает: оплату коммунальных услуг в госрезиденции производить за счет собственных средств временно проживающих должностных лиц за исключением президента.
Напомним, в Кыргызстане статус экс-президента имеют Роза Отунбаева и Сооронбай Жээнбеков.
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