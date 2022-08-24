Председатель кабмина пообещал строгий контроль за работой «Кумтора»

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров и замглавы кабмина Камчыбек Ташиев посетили рудник «Кумтор».

Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Акылбек Жапаров провел совещание и представил менеджменту золоторудного предприятия новоназначенного президента закрытого акционерного общества «Кумтор Голд Компани» Алмаза Барыктабасова. Он отметил, что председателем правления компании назначен Болотбек Идирисов.

«Кумтор» должен работать на народ Кыргызстана. Мы требуем от менеджмента компании эффективного и рационального управления. Ни одна крошка хлеба не должна лежать на полу. Кумтор — богатство народа, и оно должно приносить пользу только народу. Контроль за деятельностью будет строгим. Никаких коррупционных проявлений не должно быть. Карьер не должен прекращать работу ни на секунду. Ошибок в работе не должно быть. К понедельнику предоставьте кабинету министров планы работы. Необходимо выполнить обозначенный план по добыче 17,5 тонны золота», — сказал Акылбек Жапаров.

Накануне стал известно о выявленных на Кумторе финансовых нарушениях, в частности горюче-смазочные материалы, продукты питания, запасные части закупались по ценам выше рыночных. Из-за этого от должностей отстранены Тенгиз Болтурук, ранее руководивший «Кумтором», и финансовый директор Рыспек Токтогулов.



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