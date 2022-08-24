Мигрантка просит уволить посла Кыргызстана в России. За бездействие

Кроме того, женщина обратилась к депутатам ЖК.

Мигрантка Салтанат Митиева обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой уволить посла КР в России Гульнару-Клару Самат. Соответствующее видеообращение она оставила на своей странице в Facebook.

По ее словам, мигранты неоднократно обращались в посольство с просьбой решить регистрационный вопрос, но никакой реакции от дипмиссии не дождались.

Кроме того, женщина обратилась к депутатам ЖК. Она сказала, что вместо того, чтобы писать посты соболезнования в соцсетях погибшим в Ульяновской области, они могли бы использовать свои полномочия для решения проблем мигрантов.





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