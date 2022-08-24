Озеро Иссык-Куль просит защиты

Начал ли кто–нибудь из них выполнять президентский указ?

В этом году Иссык–Куль, кажется, окончательно вышел из берегов. Не в том смысле, что разлился до масштабов наводнения, а в том, что отдых на его побережье стал особенно опасным. 18 июля на диком пляже между селами Чырпыкты и Тору–Айгыр утонула четырехлетняя девочка. На пляж Айша Мурдинова приехала с родителями и двоюродной сестрой - ученицей седьмого класса. Как рассказывает мать девочки, купались они на мелководье, плавали с дочкой вдоль берега на надувном матрасе. Вдруг - волны, матрас перевернулся... Отец Айши сразу же бросился на помощь. В воду кинулись и другие взрослые, находившиеся неподалеку. Но тщетно: ребенка не нашли.

Поиски Айши продолжались до середины августа. Осознавая, что ищут, увы, уже тело, к поисковым работам подключились десятки волонтеров и профессиональных спасателей.

В ходе поисков девочки водолазы наткнулись еще на двоих утопленников. Один из них, как оказалось, запутался в рыболовных сетях, другой страдал эпилепсией, и в воде у него, по всей видимости, случился приступ.

12 августа поиски девочки официально прекратили. То есть родители все еще не теряют надежды и продолжают искать собственными силами, без участия спасателей. Но в тот же день, 12–го, простились с дочкой, прочитав молитву, которая обычно читается над покойным...

Комментируя трагедию, пресс–служба МЧС отметила, что ее можно было избежать, если не купаться при сильных волнах.

На каждом более–менее обустроенном пляже Черного моря работают люди, отвечающие за порядок и безопасность. Чуть только усиливается ветер - спасатели в рупор объявляют штормовое предупреждение и настоятельно рекомендуют всем купальщикам выйти на берег. На иссык–кульских пляжах такие службы не работают. В этом году их оккупировали работники другого рода.

Никто на Иссык–Куле (да и около других водоемов) не предупреждает отдыхающих, что отдыхать у воды надо с умом. И если уж вы устроили на пляже импровизированный пикник, мешая водку с пивом и закусывая все это арбузами, - не спешите "освежиться" и нырнуть как можно глубже (пьяному, как известно, море по колено).

Никто не напоминает, что запрет заплывать за буйки имеет под собой вполне определенную почву. В том смысле, что там уже не будет спасительного дна под ногами.

Этим летом иссык–кульские пляжи переполнены. И культурные, и дикие, и принадлежащие пансионатам или домам отдыха. В этом году на озере - наплыв иностранцев, главным образом казахстанцев и россиян, да и наши сограждане весь июль старались хоть на пару дней сбежать из Бишкека подальше от изнуряющей жары.

Чолпон–атинский городской пляж наполняется часов в девять утра, а к обеду, когда солнце палит особенно нещадно, там уже яблоку негде упасть. Хотя про опасность прямых полуденных лучей медики тоже всех регулярно предупреждают. Да и иссык–кульскую радиацию никто не отменял.

Целый день на пляже сидят отдыхающие компании. Напившись, ведут себя не слишком пристойно: шумят, матерятся, пристают к окружающим. Самое страшное - лезут в воду. По возможности - на глубину: на мелководье плескаться не желают. А вдоль берега шныряют катамараны и скутеры. И те, и другие каким–то чудом не задевают никого из купающихся. Хотя... 15 июля здесь же, в Чолпон–Ате, на территории пансионата "Голубой Иссык–Куль" моторная лодка налетела на женщину, приехавшую из России. Женщина, к счастью, осталась жива, но ей предстоит долгое лечение.

Даже такие случаи не настораживают местные власти и не заставляют ужесточить контроль за катанием на "моторках". Они в большом количестве (и на большой скорости) лавируют между купальщиками, врезаются в прибрежный песок. Прямо около пляжа туда–сюда переливают бензин, добрая половина которого попадает в озеро...

Вот катамаран, на котором каким–то непостижимым образом уместились девять детей. Немногим старше погибшей Айши, каждому - лет по семь–восемь. Катамаран заплыл на глубину и крутится на одном месте.

- Ребята, плывите к берегу!

- А мы не можем. Он как–то непонятно управляется... Не двигается.

Родители этих пацанов отдыхают на берегу. Может быть, даже издали следят за ними, не упуская из виду. Но если перегруженный катамаран сейчас перевернется - ничем своим сыновьям родители помочь уже не смогут. Не видно ни спасателей, ни кого–то, кто бы наводил порядок, заботился о безопасности отдыха у воды. Зато традиционно "работают" многочисленные торговцы рыбой и сладкой ватой, парни, предлагающие сфотографироваться с беркутом. В этом году к ним присоединились массажистки. Есть ли у них специальное образование? Возможно, и есть, документы у них никто не проверяет.

На пляже Чолпон–Аты ее зовут Айнагуль. Женщина лет пятидесяти поставила посреди пляжа ширму, соорудив подобие массажного салона. На ширме написала с ошибками, какие именно виды массажа она предлагает (да практически все, от общеукрепляющего до лечебного).

Клиенты начали выстраиваться в очередь. Особенно россияне: для них 600 сомов за полчаса - не деньги. Их ничего не смущает. Ни странноватый вид массажистки, ни отсутствие маломальских условий, ни безграмотная реклама, ни то, как она, собственно, проводит свои сеансы:

- У вас седалИчный нерв заболел? (Именно так, через "ч" и с ударением на "и".) А вы таблетки пьете? Надо пить, хоть какие–нибудь.

Одного этого адекватному человеку хватило бы, чтобы обойти десятой дорогой "кабинет массажа".

Начальник управления водными и земельными ресурсами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора КР Таалай Далбаев в прямом эфире на сайте правительства заявил, что купаться в озере Иссык–Куль не просто вредно, а категорически нельзя, потому что на побережье располагаются 92 очистных сооружения, а канализационные стоки большинства из них уходят прямо в озеро. Конкретно чиновник имел в виду пансионат "Золотые пески", но предупреждение относится ко всему берегу - по крайней мере, к северному.

- Состояние воды ужасное, - посетовал Далбаев. - Кроме пансионатов, беспорядочно налепили частные гостевые дома. Будут приниматься меры по соответствию этих домов санитарным требованиям.

Как известно, с 1 января 2023 года указом президента запрещается функционирование в зоне Иссык–Кульской области центров отдыха любых видов без обеспечения инженерными коммуникациями и очистными сооружениями.

По идее, это значит, что уже сейчас владельцы всех этих объектов должны в срочном порядке кинуться доводить "до ума" канализацию и очистные сооружения. Начал ли кто–нибудь из них выполнять президентский указ? Это народу неведомо.

На трассе вдоль северного берега до сих пор красуется надпись советских времен: "Берегите Иссык–Куль - красу земную!". Не оттого ли участились трагедии, что краса земная мстит людям, не умеющим ее сохранить?





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