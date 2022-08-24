19-летняя заявила об изнасиловании бывшими одноклассниками на даче около "Панорамы"

Она добавила, что вместе с подругой приехала позже всех, ближе к полуночи.

В редакцию Kaktus.media обратилась 19-летняя Каныкей (имя изменено), которая рассказала, что бывшие одноклассники подсыпали ей в стакан лекарство, после чего один из них изнасиловал ее.

По словам девушки, 8 августа она вместе с бывшей одноклассницей вышла с работы, они направились домой, чтобы переодеться, а оттуда поехали на дачу около "Панорамы", в верхней зоне Бишкека.

"Поехали мы на дачу, так как один из одноклассников собирался жениться, была предсвадебная вечеринка. В доме было 15 парней, в том числе 11 одноклассников, и пять девочек, две из них были женами наших одноклассников", - пояснила Каныкей.

Она добавила, что вместе с подругой приехала позже всех, ближе к полуночи.

"Когда мы приехали, все ребята были на улице и готовили еду. Мы поздоровались с ними и пошли в дом, где один из парней разливал всем пиво. Я сделала несколько глотков, потом с двумя подругами пошла в бассейн, а остальные остались в комнате", - сообщила пострадавшая.

Еще чуть позже, продолжила она, все начали собираться в доме, так как стол был накрыт.

"Мой одноклассник Нурдан смешал коньяк с напитком и дал нам. Мы сделали глоток и просто разговаривали. Когда мы вышли на улицу, несколько одноклассников бросили меня в бассейн в одежде. Выйдя из бассейна, я пошла в баню, так как было холодно. Пробыла там около получаса и вернулась в дом. При этом я еще мерзла и легла на кровать", - рассказала Каныкей.



Через какое-то время, продолжает она, в комнату зашли Эмир и Калыбек, которые предложили ей выпить стакан водки, чтобы согреться.

"Я выпила, и мне сразу же стало плохо, кружилась голова и все было в тумане. Я встала и пошла в ванную комнату, чтобы прийти в себя. Я закрылась изнутри, пыталась умыться. В итоге я проснулась в ванной. Все было в тумане, у меня там все болело и кровоточило, и я начала смутно вспоминать, что меня насиловал Калыбек", - рассказывает Каныкей.

На следующий день она уехала на Иссык-Куль к родителям и уже там рассказала о случившемся своей старшей сестре. С ней они поехали в больницу в Караколе, где ей сообщили, что имело место изнасилование и ее лишили девственности. На следующий день они приехали в Аламудунское ОВД и написали заявление в отношении Калыбека и других ребят.

"Во время прохождения судебно-медицинской экспертизы мне сообщили, что имеются множество разрывов, меня положили в срочном порядке в больницу", - пояснила потерпевшая.

19-летняя заявила об изнасиловании бывшими одноклассниками на даче около "Панорамы"

Известно, что, как только потерпевшая написала заявление, сами же одноклассники начали выяснять, кто изнасиловал Каныкей, и тогда Калыбек признался ребятам.

"Через два дня после обращения в милицию всех, кто был на даче, доставили в отдел милиции. Калыбек признался, что переспал со мной, но говорит, что все было обоюдно. Но ведь я была без сознания и ничего не понимала, мне что-то подсыпали в стакан, а это значит, он изнасиловал меня", - возмутилась потерпевшая.

Адвокат Каныкей сообщил, что подозреваемого водворили в СИЗО, но всего на 10 дней, и в любой момент он может оказаться на свободе и постараться скрыться от следствия.

По словам сестры потерпевшей, родные и близкие подозреваемого терроризируют их.

"Они приходят к нам домой и сватаются, мол, Калыбек женится на моей сестренке. Но о какой свадьбе может быть речь? Он ведь изнасиловал ее. Мы не видим их будущее совместное. Они учились вместе с 1-го по 11-й класс, как он мог ее изнасиловать?! Я просто в шоке", - возмутилась сестра потерпевшей.

Каныкей надеется, что виновный понесет наказание, и просит соответствующие органы взять это дело под свой личный контроль.



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