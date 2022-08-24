Табуретки запрещены. Какие санитарные правила должны соблюдаться в школах

Специалисты Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора рассказали, какие санитарные правила должны соблюдаться в школах.
Про время
Современными научными исследованиями, по их данным, установлено, что биоритмический оптимум умственной работоспособности у детей школьного возраста приходится на интервал 10-12 часов. В эти часы отмечается наибольшая эффективность усвоения материала при наименьших психофизиологических затратах организма.
Учебные занятия начинаются не ранее 08:00.
Обучение в три смены в общеобразовательных организациях не допускается.
В классах компенсирующего обучения количество обучающихся не должно превышать 20 человек.
Продолжительность уроков не должна превышать 40 минут. Коррекционно-развивающие занятия включаются в объем максимально допустимой недельной нагрузки, установленной для обучающегося каждого возраста.
Про мебель
В зависимости от назначения учебных помещений могут быть использованы различные виды ученической мебели: школьная парта, столы ученические (одноместные и двухместные), столы аудиторные, чертежные или лабораторные в комплекте со стульями. Табуретки или скамейки вместо стульев не используют.
Ученическая мебель должна быть изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей, и соответствовать росто-возрастным особенностям детей.
Парты (столы) расставляются в учебных помещениях по номерам. Для детей с нарушением слуха парты должны размещаться в первом ряду. Детей с нарушением зрения рассаживают на ближние к классной доске парты.
Классные доски с использованием мела должны быть темно-зеленого, коричневого цвета, с антибликовым покрытием, и иметь лотки для задержания меловой пыли, хранения мела, тряпки, держателя для чертежных принадлежностей.
Про свет и воздух
Учебные помещения проветриваются во время перемен, а рекреационные - во время уроков.
Уроки физической культуры и занятия спортивных секций проводятся в хорошо аэрируемых спортивных залах.
Занятия физической культурой предусматриваются в числе последних уроков. После уроков физкультуры не проводятся уроки с письменными заданиями и контрольные работы.
Все учебные помещения должны иметь естественное освещение в соответствии с гигиеническими требованиями к естественному, искусственному, совмещенному освещению жилых и общественных зданий.
Требования для первого класса
Обучение в первом классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:
учебные занятия проводятся по пятидневной учебной неделе и только в первую смену;
использование "ступенчатого" режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по три урока в день, по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по четыре урока, по 35 минут каждый; январь - май - по четыре урока, по 45 минут каждый);
необходима организация в середине учебного дня динамической паузы продолжительностью не менее 40 минут;
для посещающих группу продленного дня необходима организация дневного сна (не менее часа), трехразового питания и прогулок.
Прием детей в школу осуществляется при наличии медицинских документов о состоянии здоровья, прохождении прививок и отсутствии инфекционного заболевания.
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