В трех районах Бишкека рассмотрели 79 заявлений от малообеспеченных семей

Комиссии трех столичных районов рассмотрели 79 заявлений от малообеспеченных семей на получение социального контракта.

Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

По ее данным, больше всего обращений поступило от жителей Свердловского района — 45. Из них по 31 даны рекомендации для одобрения, три возращены на доработку, пятерым заявителям отказано и семь обращений были отложены.

В адрес комиссии Октябрьского района поступило 19 заявлений. Из них рекомендовано одобрить 15, два отправлены на доработку, одно обращение получило отказ и одно отложено.

Комиссия Первомайского района рассмотрела 15 заявлений на получение социального контракта. По 10 она вынесла положительные рекомендации, четверым отказала и одно отправила на рассмотрение.

Напомним, социальный контракт — это соглашение, которое заключается между малоимущей семьей (или малоимущим одиноко проживающим гражданином) и органом соцзащиты населения. По его условиям государство безвозмездно предоставляет деньги, а граждане берут на себя обязательства улучшить материальное благополучие своей семьи.



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