Конкурс директоров школ. Почти половина кандидатов в городе Ош преодолела порог

В итоге в тесте участвовал 31 кандидат, и только 14 человек набрали пороговый балл и выше.
В Ошском государственном университете накануне, 23 августа, проведено компьютерное тестирование претендентов на вакантные должности руководителей школ южной столицы.
По данным Минобразования, на конкурс отправили документы 72 человека, из них у 31 оказался неполный пакет. Еще трое не явились на второй этап конкурса. В итоге в тесте участвовал 31 кандидат, и только 14 человек набрали пороговый балл и выше.
Напомним, согласно указу президента, к началу нового учебного года в 966 школах должны смениться директора, поскольку они занимают должность более пяти лет. Пока они продолжают исполнять обязанности до назначения новых руководителей. В регионах конкурс уже завершен, однако часть мест осталась вакантной. Тест осталось провести только в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/243104/
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